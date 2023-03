[SONDAGE] Visite de Biden: la relation entre Canada et États-Unis se porte très bien

OTTAWA | Les relations entre le Canada et les États-Unis se portent bien, malgré les soubresauts des années Trump, et les deux peuples sont au diapason sur les sujets de l’heure, y compris l’immigration, d’après un sondage Léger–Le Journal–National Post.

«Il y a une histoire d’amour entre le Canada et les États-Unis. La relation est bonne et les gens veulent la renforcer», indique le sondeur Jean-Marc Léger.

Sa firme a interrogé 1527 Canadiens et 1006 Américains entre le 17 et le 19 mars. Et 90 % des répondants aux États-Unis ont indiqué que la relation entre nos deux pays est bonne, voire très bonne, tandis que 78 % des répondants au Canada sont du même avis.

C’est au Québec et dans l’Atlantique que les répondants se sont montrés les plus positifs. À l’inverse, les sondés des prairies et ceux qui votent habituellement pour le parti conservateur jugent plus négativement la relation bilatérale, estimant qu’elle s’est dégradée au cours de la dernière décennie.

C’est aussi dans les prairies et parmi les électeurs conservateurs qu’on trouve le plus de partisans des politiques de Donald Trump, alors que les répondants québécois sont les plus hostiles à l’ex-président républicain, d’après le sondage.

Visite plus ou moins utile

Ce coup de sonde a été réalisé en prévision de la visite officielle du président Joe Biden au Canada cette semaine. Vendredi, ce sera la première fois qu’un président américain s’adressera au parlement canadien depuis Barack Obama en 2016.

Joe Biden s’exprimera en terrain conquis alors que plus de la moitié des sondés canadiens (51 %) ont une opinion positive de lui. Justin Trudeau, par contre, n’est vu favorablement que par 42 % des répondants canadiens.

Les sondés voient cependant cette visite de façon plus ou moins positive. Moins de la moitié – 33 % au Canada et 41 % aux États-Unis – la jugent utile.

Il n’en demeure pas moins que les deux tiers des répondants de part et d’autre de la frontière estiment que les deux pays doivent renforcer leur collaboration sur les échanges économiques, la crise des opioïdes, la lutte contre les changements climatiques, la défense et l’énergie.

À l’heure où le flux de migrants à nos frontières atteint un pic historique, les sondés, tant américains que canadiens, sont majoritairement contre l’idée d’en accueillir davantage. La plupart sont partisans du statu quo et plus d’un tiers voudraient qu’on en reçoive moins.

Au secours d’Haïti

Parmi les nombreux migrants qui se pressent à nos portes, on compte un grand nombre d’Haïtiens qui fuit le chaos dans leur pays. Et, à ce sujet, tant les Canadiens que les Américains estiment qu’il serait bon que le Canada prenne la tête d’une mission humanitaire et sécuritaire sur l’île.

Le gouvernement haïtien et les Nations unies appellent à la mise en place d’une force internationale afin d’appuyer les forces de l’ordre locales, et Washington presse Ottawa depuis des mois de prendre la tête d’une telle opération.

Mais le chef d’état-major du Canada, Wayne Eyre, a signalé la semaine dernière que l’armée canadienne, plombée par le manque de personnel, n’aurait pas la capacité de diriger une telle opération.