Souvenirs d’une première mondiale

Le 12 février 1953, le cinéaste Alfred Hitchcock présentait au Théâtre Capitole la première de son film La loi du silence, tourné à Québec. On soulignera ce 70e anniversaire dimanche au Clap de Sainte-Foy, en présence de Renée Hudon, qui a un petit rôle dans ce long métrage.

I Confess (La loi du silence) sera présenté pour la première fois, à 15 h, dans sa version complète et non censurée. Neuf séquences totalisant 2 min 35 s avaient été coupées, à l’époque, à la demande du clergé, par le Bureau de la censure.

Une décision qui avait rendu furieux le cinéaste britannique. Renée Hudon, qui avait 10 ans à l’époque, avait été témoin de cette réaction lors de la première.

« Il avait dit à mon père, qui lui servait de traducteur : “J’aime Québec, Félix, mais je ne reviendrai plus jamais dans cette maudite ville catholique” », a raconté l’animatrice, aujourd’hui âgée de 80 ans.

À 14 h, avant la projection, Renée Hudon, Louis Pelletier, professeur de l’histoire et de la préservation du cinéma à l’Université Laval et à l’Université de Montréal et spécialiste sur les questions de censure, ainsi que Me Marc Bellemare, avocat et instigateur de cet événement reviendront sur ce tournage majeur qui a eu lieu à Québec.

L’événement est gratuit. Les portes ouvriront à 13 h et c’est premier arrivé, premier servi.

Photo Stevens LeBlanc

La loi du silence, qui met en vedette Montgomery Clift et Anne Baxter, raconte l’histoire d’un prêtre tenu par le secret de la confession qui devient le suspect principal pour le meurtre d’un avocat.

Renée Hudon, lors d’une audition au Château Frontenac, a obtenu le rôle d’une jeune fille qui, avec une amie, a surpris le prêtre sur les lieux du meurtre.

« Je n’étais pas ni plus fine ni plus intelligente que les autres qui n’ont pas été choisies, mais je parlais anglais. Ma grand-mère était écossaise d’origine et ne parlait pas français. Je m’amusais », a-t-elle raconté.

« On l’a ! »

Quelques jours plus tard, la production contactait le père de Renée Hudon pour lui confirmer qu’elle avait obtenu le rôle.

« J’entends encore la voix de mon père au téléphone dire : “On l’a. On l’a” », a-t-elle précisé.

Renée Hudon, qui a l’impression cette semaine de rajeunir de 70 ans, se souvient d’un Alfred Hitchcock très drôle, aimable, rieur et blagueur.

« Son tempérament n’était pas le même avec les acteurs adultes. Il était plutôt désagréable avec Montgomery Clift et Anne Baxter. J’ai revu, il y a une quinzaine d’années, lors d’une inauguration à Montréal, sa fille Patricia Hitchcock. Elle m’a dit que son père n’aimait pas les adultes, mais uniquement les enfants », a-t-elle raconté.

La majorité des séquences intérieures de I Confess ont été tournées à Hollywood, sauf celles au Château Frontenac, au parlement, à l’ancien palais de justice et à l’église Saint-Zéphirin-de-Stadacona. Toutes les scènes extérieures ont été tournées à Québec et sur l’île d’Orléans.