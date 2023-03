Tyler Toffoli dévoile son entraîneur préféré

L’attaquant des Flames de Calgary Tyler Toffoli a connu quelques entraîneurs-chefs dans la Ligue nationale de hockey et il a été invité à se prononcer sur celui qu’il tient le plus en haute estime.

L’ancien vétéran du Canadien de Montréal comptant à son actif cette saison 29 buts se plaît sous les ordres de Darryl Sutter et c’est sans surprise qu’il représente son instructeur préféré. D’ailleurs, il connaît bien les habitudes de son patron, avec qui il a remporté la coupe Stanley chez les Kings de Los Angeles en 2013-2014. L’homme de 64 ans était en poste quand Toffoli a amorcé sa carrière dans le circuit Bettman en 2012-2013.

«Darryl est l’entraîneur le plus intelligent. Il y a une raison derrière tout ce qu’il fait. C’est ce qui m’a aidé à obtenir du succès dans la ligue et à devenir un professionnel», a commenté le hockeyeur au balado «Empty Netters».

Cette opinion n’est sûrement pas partagée par quelques coéquipiers, entre autres les Québécois Jonathan Huberdeau et Jakob Pelletier, qui ont eu leur part d’ennuis avec le pilote plus tôt dans la campagne. Insatisfait des performances, Sutter a réduit le temps d’utilisation du premier par moments et a retranché le second pour deux matchs récemment.

En revanche, si l’équipe échoue à se qualifier aux prochaines séries, un changement derrière le banc risque de survenir, d’après quelques observateurs. Avec 10 parties à disputer, les Flames occupent le neuvième rang de l’Association de l’Ouest et ont un retard de quatre points à combler.

À Montréal, Toffoli a évolué sous la gouverne de Claude Julien pour une quinzaine de joutes à l’hiver 2021 avant que Dominique Ducharme prenne le relais. Par ailleurs, il a été échangé à Calgary moins d’une semaine après l’arrivée de Martin St-Louis aux commandes en février 2022.