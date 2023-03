Violence domestique: charges abandonnées contre le co-créateur de Rick et Morty

Les charges pour violences domestiques contre le co-créateur de la série animée Rick et Morty ont été abandonnées, jeudi en raison d’un «manque de preuves suffisantes».

Justin Roiland, 43 ans, avait été accusé en janvier dernier de violence domestique par une ancienne conjointe, a rapporté la BBC jeudi.

Mais «en raison d'un manque de preuves suffisantes hors de tout doute raisonnable», les charges ont été abandonnées, selon ce qu’a confirmé un porte-parole du Procureur du comté d'Orange, aux États-Unis, à l’Associated Press.

«Je suis encore profondément secoué par les horribles mensonges rapportés à mon sujet», a réagi le co-créateur de la série Rick et Morty, qui double la voix des deux personnages principaux.

«Au-dessus de tout, je suis tellement déçu que tant de gens aient été si prompts à juger sans connaître les faits, en se basant uniquement sur la parole d'une ex aigrie essayant de contourner la procédure régulière et de me faire "annuler"», a-t-il poursuivi dans sa publication.

À la suite des accusations, Adult Swim, qui fait partie de Cartoon Network, a annoncé qu’il se dissociait du co-créateur et que la série se poursuivrait sans lui pour sa 7e saison.

En mai 2020, Roiland avait été accusé de deux chefs de violence domestique créant des lésions corporelles et séquestration d’une femme qui vivait avec lui à l’époque, a indiqué la BBC.