Voici combien il en coûte pour acquérir une équipe du baseball majeur

Les amateurs de baseball qui ont espéré pendant les dernières années le retour des ligues majeures à Montréal comprennent peut-être mieux pourquoi leur souhait n’est pas à la veille de s’exaucer, car la valeur moyenne d’une concession est de 2,32 milliards $.

Le magazine spécialisé «Forbes» a publié jeudi son classement annuel des équipes du circuit Silver selon leur valeur financière. Et les coffres sont bien remplis, à en juger la hausse de 12 % à l’échelle du circuit Manfred constatée entre 2021 et 2022.

Aussi, les revenus nets ont grimpé de 7,8 % pour passer à 10,3 milliards $ : ceux concernant précisément la vente de billets ont augmenté de 64 % en une année, surtout à cause des contraintes liées à la pandémie au début de la campagne 2021, et furent de l’ordre de 2,4 milliards $.

Chez les Yankees de New York, les affaires roulent à plein régime, puisque le club vaut 7,1 milliards $, soit 18 % de plus qu’un an auparavant. Les Bombardiers du Bronx ont notamment recueilli 143 millions $ grâce à la télédiffusion de leurs matchs et dominent le classement de «Forbes» depuis sa première présentation en 1998.

Le top 5 du baseball est complété par les Dodgers de Los Angeles (4,8 milliards $), également en hausse de 18 %, les Red Sox de Boston (4,5 milliards $), les Cubs de Chicago (4,1 milliards $) et les Giants de San Francisco (3,7 milliards $). Les vainqueurs de la dernière Série mondiale, les Astros de Houston, occupent le 11e rang à 2,250 millions $, ce qui constitue une progression de 14 %. Au chapitre des profits amassés, ce sont toutefois les Mariners de Seattle qui ont remporté la palme avec 83,8 millions $, devant les Giants à 74,9 millions $ et les Sox à 71,6 millions $.

Les Blue Jays parmi les grands perdants

Du côté des Blue Jays de Toronto, détenteurs du 14e échelon avec une valeur de 2,1 milliards $, ce n’est pas tant la hausse de 18 % qui retient l’attention que les pertes opérationnelles de 33,7 millions $; il s’agit du quatrième plus important déficit après ceux des dépensiers Mets de New York (138,5 millions $), des Padres de San Diego (55,2 millions $) et des White Sox de Chicago (53,4 millions $).

En queue de peloton, les Marlins de Miami valent 1 milliard $, tout juste derrière les Athletics d’Oakland (1,180 milliard $) et les Reds de Cincinnati (1,190 milliard $). Évoqués dans le projet raté de villes-sœurs avec Montréal, les Rays de Tampa Bay se trouvent en 26e place à 1,265 milliard $.

Classement sur la valeur financière des équipes du baseball majeur en 2022 :

1 - Yankees de New York, 7,1 milliards $

2 - Dodgers de Los Angeles, 4,8 milliards $

3 - Red Sox de Boston, 4,5 milliards $

4 - Cubs de Chicago, 4,1 milliards $

5 - Giants de San Francisco, 3,7 milliards $

6 - Mets de New York, 2,9 milliards $

7 - Angels de Los Angeles, 2,7 milliards $

8 - Braves d’Atlanta, 2,6 milliards $

9 - Phillies de Philadelphie, 2,575 milliards $

10 - Cardinals de St. Louis, 2,55 milliards $

14 - Blue Jays de Toronto, 2,1 milliards $

30 - Marlins de Miami, 1 milliard $

*Source: Forbes