15e édition des Zapettes d’or: les séries «Chouchou» et «Mégantic» brillent

Les séries «Chouchou» et «Mégantic» ont obtenu les prix les plus importants, vendredi, au 15e gala des Zapettes d’or diffusé à l’antenne d’ICI ARTV.

Écrite par Simon Boulerice et diffusée sur Noovo, «Chouchou», qui raconte la relation illégitime entre l’enseignante Chanelle «Chouchou» Chouinard (Evelyne Brochu), 37 ans, et son élève Sandrick (Lévi Doré), 17 ans, a obtenu de la part du public votant le Grand prix ÇA M’ALLUME, remis à l’émission coup de cœur de l’année. «Avant le crash», «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé», «L’empereur» et «Mégantic» étaient ses concurrentes dans cette catégorie.

Parlant de la série événement «Mégantic», écrite par Sylvain Guy et disponible depuis février dernier sur Club illico, elle a été décorée du prix Moment télé utile, attribué à l’émission ou au segment d’émission qui éduque, fait œuvre utile et/ou fait évoluer nos mentalités. Elle raconte, de l'intérieur, la terrible tragédie du 6 juillet 2013 ayant fait 47 morts dans le centre-ville de Lac-Mégantic à la suite du déraillement d'un convoi ferroviaire transportant sept millions de litres de pétrole brut.

De plus, le prix Moment dramatique fictif est allé à la scène du quatrième épisode de «Mégantic», celle dans laquelle le pompier Bryan (Joakim Robillard) partage ses dernières pensées.

La cérémonie animée par Anne-Marie Withenshaw, aux côtés de ses panélistes Thérèse Parisien, Alex Perron et Nathalie Petrowski de l’émission «C’est juste de la TV», était présentée en direct du Théâtre Paradoxe, à Montréal.

Six autres statuettes ont été distribuées, ainsi que trois Zapettes d’argent, pendant la remise de prix produite par URBANIA. L’ouverture était assurée par le groupe des TDA, les Télé Dépendants Anonymes.

Éric Bruneau, Nico Racicot et «Révolution»

Éric Bruneau, qui était sur toutes les chaines au cours de la dernière année, a été élu personnalité ayant marqué le petit écran grâce à ses prestations dans «Avant le crash» (ICI Télé), «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» (Club illico) et «Virage - double faute» (Noovo). Bruneau a aussi cosigné les textes d’«Avant le crash» et de «Virage - double faute», en plus de coproduire les deux séries.

Le rôle d’Arnaud, un jeune qui sombre dans la drogue dure et qui finit dans la rue à la suite d'une agression gratuite racontée dans la série «Anna et Arnaud», à TVA, a valu à Nico Racicot le prix Personnage fictif le mieux interprété.

Toujours au niveau de l’interprétation, le grand public a souligné le travail du comédien Jean-Philippe Perras dans la série «L’empereur», de Noovo, en lui remettant le prix Détestable de l’année pour son rôle de Christian Savard, un agresseur de la pire espèce.

La chorégraphie de Marie-Josée et de Jason sur le thème de la violence conjugale et de la mort à «Révolution», à TVA, a par ailleurs été récompensée par le prix Performance de l’année.

Soulignons au passage les prix Zapettes d’argent remis à la jeune comédienne Irlande Côté d’«Avant le crash» et à l'animatrice Marie-Claude Barrette pour ses 14 années d’animation le matin à TVA, mandat qui se termine le 12 avril prochain après l’annulation de son émission «Marie-Claude».

Voici les gagnants des Zapettes d’or 2023:

Grand prix ÇA M’ALLUME

Émission coup de cœur de l’année

● «Chouchou» (Noovo)

Moment dramatique fictif

Scène dramatique touchante et marquante

● Les dernières pensées de Bryan – «Mégantic» (Club illico)

Moment télé utile

Émission ou segment d’émission qui éduque, fait œuvre utile et/ou fait évoluer nos mentalités

● Mégantic (Club illico)

WOW de l’année

Personnalité qui a marqué notre année télé grâce à sa performance dans l’ensemble de ses projets.

● Éric Bruneau – «Avant le crash» (ICI Télé), «La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé» (Club illico) et «Virage - Double faute» (Noovo)

Performance de l’année

Numéro remarquable qui a su donner des frissons

● La chorégraphie de Marie-Josée et Jason sur le thème de la violence conjugale et la mort – «Révolution» (TVA)

Personnage fictif le mieux interprété

Personnage impeccablement interprété qui a marqué notre année télé

● Arnaud, interprété par Nico Racicot – «Anna et Arnaud» (TVA)

Détestable de l’année

Personnage impeccablement interprété qui a réussi à créer l’inconfort et qu’on a aimé détester

● Christian Savard, interprété par Jean-Philippe Perras – «L’empereur» (Noovo)

Éclat de rire

Moment télé d’une grande efficacité qui a su faire rire

● L’entrevue de Marie-Andrée Cadorette, directrice générale de Saint-Sévère – «Tout le monde en parle» (ICI Télé)

Moment croustillant

Moment télé non planifié et déroutant qui a fait jaser... pour le meilleur ou pour le pire!

● Le cafouillage de Ginette Reno au Gala de l’ADISQ 2022 (ICI Télé)

Ainsi que:

Trois prix Zapettes d’argent 2023 décernés par l’équipe de «C’est juste de la TV» à:

● Jo Cormier pour le plus grand don de soi pour sa participation légendaire au «Maître du jeu». Par sa spontanéité, sa charmante naïveté et sa créativité hallucinante, il nous a offert des moments de pure stupéfaction!

● Irlande Côté pour les répliques les plus efficaces et confrontantes à travers son rôle de Florence dans «Avant le crash».

● Marie-Claude Barrette pour les 14 années de loyaux services où elle a marqué la télé du matin avec son écoute, sa bienveillance et son esprit allumé.