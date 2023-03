5 conseils pour des objets ou des matériaux qui durent toute une vie

On aime tous avoir des objets qui nous suivent pour la vie. Quand on met un pull qu’on traîne avec nous depuis nos jeunes années, ou quand on utilise une commode qui passe encore de mains en mains depuis trois générations... on en tire un sentiment de sécurité. C’est rassurant, dans un monde qui change tout le temps.

Parfois, il faut les remplacer. Ils sont arrivés au bout de leur belle vie ! Malheureusement, on vit à l’époque de la fast fashion et de l’obsolescence programmée, où ce qu’on nous vend est rarement fait pour durer.

Le grand principe

Comment faire alors pour que nos objets durent ? Eh bien, ce n’est pas si infaisable qu’il paraît ! Il suffit de choisir les bons matériaux, que ce soit quand on fabrique ou quand on achète.

Comme le dit le dicton, « il faut être riche pour s’acheter des choses bon marché ». Ce dicton s’applique aussi aux objets et aux meubles. La plupart des matériaux que l’on vous recommande coûteront un peu plus cher à l’achat, mais dureront beaucoup plus longtemps !

Voici quelques conseils pour avoir des meubles, des objets et des vêtements qui durent.

1 POUR LES MEUBLES INTÉRIEURS

Le mélaminé, matériau lisse au toucher et léger, fait propre et coûte relativement peu. Mais il vieillit très mal et on ne peut pas le visser et le dévisser, sous peine de l’abîmer.

On vous recommande le contreplaqué (de merisier russe ou de peuplier PureBond). C’est un matériau beaucoup plus solide, que l’on peut démonter, recouper et sabler sans souci, et qui durera toute une vie.

2 POUR LES OBJETS EN BOIS

Photo fournie par François Mathieu

Ici, c’est le bois massif qui est roi : érable, merisier, chêne, noyer, frêne. En plus d’être des matériaux durables, ces bois deviennent de plus en plus beaux avec la patine que leur donne le temps.

Il faut simplement faire attention à son usage : si l’objet risque d’être mouillé (comme une planche à découper), utilisez plutôt du merisier et de l’érable, qui supportent bien l’eau.

3 POUR DES MEUBLES EXTÉRIEURS

Pour vos meubles de terrasse, le cèdre rouge est incontournable. Il résistera bien mieux à l’eau que du pin et demandera moins d’entretien pour durer. Vous pouvez aussi regarder vers certains bois exotiques, qui sont très beaux, comme l’ipé, mais la plupart du temps assez dispendieux...

4 POUR LES VÊTEMENTS

Photo fournie par François Mathieu

Pour vos vêtements, les matières naturelles seront souvent les plus durables : coton, laine, lin. Elles sont plus faciles à réparer que le synthétique, elles évoluent avec vous et résistent mieux aussi aux changements de mode !

5 POUR LES ÉLECTROS

Photo fournie par François Mathieu

Pour les électros de la maison, du grille-pain à la cafetière, en passant par la laveuse, il y a deux grandes règles. No 1 : moins il y a d’électronique, mieux c’est ! Comme pour une voiture, tous les écrans et déclenchements électroniques sont plus fragiles que les éléments mécaniques et électriques. No 2 : plus il y a de vis, mieux c’est. Regardez sous votre bouilloire avant de l’acheter. Plus elle est démontable, plus il sera facile de la réparer. Au contraire, plus les éléments sont collés, plus il y a de risque de tout casser en la démontant.