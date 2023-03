À quoi ressembleraient les séries avec l’ancien format?

Les séries d’après-saison de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’entameront dans moins de trois semaines, soit le 17 avril, et comme c’est le cas depuis l’entrée en vigueur du format éliminatoire actuel en 2013-2014, certains s’interrogent sur sa pertinence et souhaitent le retour au schéma antérieur.

Précédemment, la meilleure équipe d’une association au terme de la campagne croisait le fer au premier tour avec la détentrice de la huitième place, les positions de tête étant réservées aux meneurs de section; les formations 2 et 7 s’entrechoquaient, les autres duels impliquant les clubs 3 et 6, ainsi que 4 et 5. Par la suite, le club le mieux classé toujours en lice se mesurerait aux opposants avec le moins de points obtenus; il en fut ainsi à partir du printemps 1994, soit l’année de la dernière coupe Stanley des Rangers de New York.

Or, si le souhait de quelques-uns, notamment le joueur d’avant des Bruins de Boston Brad Marchand qui a mentionné aux médias que des équipes se feront avoir, avait été déjà exaucé, les séries de la première ronde seraient évidemment un peu différentes de celles qui s’ébranleront bientôt.

Toutefois, la tâche demeurerait tout aussi colossale pour certains clubs, entre autres les Maple Leafs de Toronto. S’ils sont pratiquement assurés de revoir le Lightning de Tampa Bay pour une deuxième année consécutive, sous le format précédent et en tenant compte du classement de vendredi, ils devraient se frotter aux Rangers dans un choc 4 contre 5. Pour leur part, les «Bolts» se mesureraient aux Devils du New Jersey à titre de sixièmes têtes de série de l’Est.

Les séries potentielles Boston-Pittsburgh et Caroline-Islanders, qui se tiendront si l’ordre actuel demeure intact, auraient également lieu sous le schéma d’autrefois. Les Bruins et les Hurricanes détiendraient les places 1 et 2 grâce à leur domination des sections Atlantique et Métropolitaine.

Du côté de l’Ouest, Connor McDavid et les Oilers d’Edmonton joueraient à nouveau contre les Kings de Los Angeles au tour initial si les séries commençaient maintenant. Cependant, si la formule d’avant 2014 était toujours valable, leurs rivaux seraient plutôt le Wild du Minnesota. Pour ce qui est de Phillip Danault et des Kings, ils auraient à maîtriser l’Avalanche du Colorado.

Les chocs entre les Golden Knights de Vegas et les Jets de Winnipeg, tout comme les Stars de Dallas et le Kraken de Seattle, resteraient les mêmes. Vegas domine l’Ouest avec 96 points, tandis que Dallas est premier de la section Centrale avec 92.

Plus tôt ce mois-ci, le commissaire de la LNH, Gary Bettman, a déclaré en marge de la rencontre annuelle des directeurs généraux qu’il n’envisage aucun changement au format éliminatoire, estimant qu’il «fonctionne bien».