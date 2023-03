Chacun joue un rôle sur terre

Je ne sais pas si c’est à cause de la pandémie qui nous a gardés chacun chez nous pendant presque deux ans, ou si c’est la conséquence de mon accession à la retraite survenue il y a six mois, mais on dirait que la solitude prolongée d’une part, et mon retrait d’une vie de travailleuse m’ont comme forcée à repenser ma vie.

Seule dans mon logement, j’ai largement le temps de penser, et c’est bizarre comme le fait de ne pas avoir eu d’enfants est soudainement venu me torturer alors que ça ne m’avait jamais dérangée. Pour me rassurer, les femmes avec qui je fais du bénévolat n’en finissent plus de me dire à quel point j’aurais manqué à notre organisme au cours des 30 dernières années si j’avais eu des enfants. J’ai toujours donné plus qu’elles, parce que j’avais plus de temps justement. Elles veulent être gentilles avec moi, mais je ne suis pas dupe, je sais à quel point chacune est fière de sa famille, alors que moi, je suis privée de ça. Chacune va laisser une trace, mais pas moi. Pourquoi je pense à ça aussi tard dans ma vie ?

Anonyme

Parce que dans la dernière partie de notre vie, on fait des bilans et que vous êtes rendue là. Mais sérieusement, fiez-vous donc aux commentaires affectueux de vos amies pour célébrer votre action humanitaire au lieu de vous mettre martel en tête pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer.