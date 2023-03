ChatGPT: les Canadiens ont une opinion divisée de l’intelligence artificielle, selon un sondage

Les Canadiens sont mitigés de l’arrivée de ChatGPT, ce «chatbot» doté de l’intelligence artificielle (IA), certains se demandant même si cette avancée technologie est une bonne chose, a révélé un récent sondage.

Ainsi, selon un sondage mené par Ipsos pour le compte de Global News, 31 % des Canadiens estiment que le développement des technologies d’IA est une bonne chose, alors que 30 % pensent le contraire et 39 % estiment ne pas en savoir assez pour se prononcer.

L’étude a également permis de constater que les personnes ayant préalablement entendu parler de ChatGPT, soit 42 % des sondés, étaient davantage enclines à avoir une opinion positive des technologies d’IA (45 %).

Ce chiffre n’atteint que 21 % chez ceux n’ayant jamais entendu parler du «chatbot».

«Fait intéressant, ceux qui ont les niveaux d'éducation les plus élevés et les plus bas (55 % diplômés universitaire ; 52 % sans diplôme) sont les plus susceptibles de penser que cette technologie est une bonne chose, tandis que ceux qui ont une éducation de niveau intermédiaire (37 % certains postsecondaire ; 37 % de diplômés du secondaire) sont moins positifs», a indiqué Ipsos par voie de communiqué.

L’institut de sondage a également précisé que les hommes (53 %) avaient une meilleure opinion sur le sujet que les femmes (32 %).

Le coup de sonde a été mené auprès de 1350 Canadiens de 18 ans et plus entre le 15 et le 17 février dernier.