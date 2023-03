Chili végé aux 3 haricots et au quinoa (à la mijoteuse)

Voici une recette de chili réconfortante, économique et qui se congèle très bien. Un seul bol a le pouvoir de nous réchauffer le cœur et l’âme. On n’oublie pas de le servir avec du jus de lime, ça change tout !

Préparation : 20 min

Cuisson : 20 min

Donne 6 portions

INGRÉDIENTS

30 ml (2 c. à soupe) d’huile végétale

1 oignon, haché

1 poivron rouge, haché

1 piment jalapeno, épépiné et haché

3 gousses d’ail, hachées

15 ml (1 c. à soupe) de poudre de chili

10 ml (2 c. à thé) de coriandre, moulue

10 ml (2 c. à thé) d’origan moulu

500 ml (2 tasses) de bouillon de légumes maison ou du commerce (ou d’un autre type de bouillon)

1 boîte de 796 ml de tomates en dés

1 boîte de 540 ml de haricots noirs, rincés et égouttés

1 boîte de 540 ml de haricots rouges, rincés et égouttés

1 boîte de 540 ml de haricots pinto, rincés et égouttés

185 g (1/3 de tasse) de quinoa, non cuit

250 g (2 tasses) de maïs en grains, surgelé

Sel & poivre

Pour la garniture (facultatif)

Coriandre fraîche

Fromage cheddar râpé

Crème sure

Quartiers de lime

Croustilles de maïs

PRÉPARATION

Dans une poêle antiadhésive, chauffer l’huile végétale à feu moyen, faire revenir l’oignon pendant 5 minutes.

Ajouter le poivron rouge et le piment jalapeno. Poursuivre la cuisson 3 minutes. Ajouter l’ail et les épices. Cuire encore 1 minute.

Déposer le mélange oignon, poivron et piment dans la mijoteuse. Ajouter dans l’ordre le reste des ingrédients, en terminant par le quinoa et le maïs, qui doivent être déposés sur le dessus, sans mélanger.

Couvrir et cuire à basse température (low) pendant 5 heures. Rectifier l’assaisonnement. Si la consistance du chili est trop épaisse à notre goût, on peut ajouter de 125 ml à 250 ml de bouillon à cette étape.

Au moment de servir, répartir le chili dans des bols et garnir de crème sure, de coriandre fraîche hachée, d’avocats et de quartiers de lime.

Les conseils de Science et Fourchette

Si on manque de temps, on peut cuire cette recette de chili à l’autocuiseur (oui ! le fameux Instant Pot). On sélectionne la fonction manuelle (high) et on règle le temps de cuisson à 8 minutes. Dépressuriser l’appareil naturellement (environ 15 minutes), puis retirer le couvercle. Rectifier l’assaisonnement.