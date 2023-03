Des recruteurs prédisent cet avenir à Jonathan Drouin

Avec seulement deux buts, des blessures et récemment, son retard à une rencontre d’équipe qui lui a valu d’être cloué au banc durant tout un match par son entraîneur, Jonathan Drouin fait à nouveau l’objet de nombreuses spéculations. Les 10 rencontres qu’il lui reste à disputer cette saison seront-elles ses dernières avec le Canadien – son contrat venant à échéance au terme de la campagne – ... ou même dans la LNH? Trois recruteurs du circuit ont analysé pour Le Journal quelles possibilités s’offrent à l’attaquant Québécois.

Les trois dépisteurs sondés, qui ont préféré garder l’anonymat, ne s’entendent pas tous. Une chose leur apparaît toutefois évidente : «l’instinct offensif naturel» du numéro 27 lui permettra d’obtenir, à tout le moins, un essai avec une formation.

Deux d’entre eux croient d’ailleurs que le joueur de 27 ans se fera offrir d’emblée un contrat à court terme accompagné d’une baisse salariale substantielle, si on le compare au pacte de six ans et 33 millions $ que lui avait conféré l’ancien directeur général Marc Bergevin en 2017 (voir au bas).

«La majorité des équipes ont le goût de gager sur un gars comme lui, qui a déjà produit, qui a un talent offensif», note l’un des recruteurs.

Un peu comme Ribeiro?

La situation des deux joueurs est loin d’être identique, mais elle n’est pas sans rappeler celle de Mike Ribeiro, en 2014. À l’instar de Drouin, Ribeiro était doté d’une excellente touche près des filets adverses.

Alors directeur général des Coyotes de l’Arizona, Don Maloney avait toutefois racheté le lucratif contrat de quatre ans et 22 millions $ du Québécois après une seule saison, citant «de véritables problèmes de comportement que [l’équipe] ne pouvait plus tolérer».

Les Predators de Nashville avaient alors tenté leur chance en garantissant à Ribeiro une entente d’un an et 1,05 million $. Et le jeu a valu la chandelle, du moins, à court terme : l’attaquant a offert une saison de 62 points aux Predators.

Est-il assez dévoué?

Non, Drouin n’a pas «de véritables problèmes de comportement».

Mais les nombreuses histoires hors glace qui ont été documentées dans les dernières années, à commencer par sa décision de faire la grève pour ne pas jouer dans la Ligue américaine lorsqu’il portait les couleurs du Lightning, ne l’aideront pas à toucher un gros montant lors de ses prochaines négociations, croient la majorité des recruteurs questionnés.

«Le point d’interrogation, c’est son dévouement au hockey, mentionne l’un des dépisteurs. Durant les matchs qu’il va jouer, va-t-il vraiment essayer de s’améliorer? Parce qu’avec son potentiel, il n’est pas rendu là où il devrait être.»

Montréal, c’est fini

Les trois recruteurs ne croient toutefois pas que Drouin en soit rendu au point de s’exiler en Europe pour poursuivre sa carrière. Et ce, même s’il aurait les habiletés nécessaires afin de s’illustrer sur des patinoires internationales.

Deux d’entre eux sont cependant convaincus que son avenir se trouve ailleurs qu’à Montréal. Notamment parce que c’est «l’ancienne garde» qui a fait son acquisition et qui lui a offert le contrat qui viendra à terme prochainement.

Mais également parce que pour atteindre son plein potentiel, Jonathan Drouin est mieux de s’affranchir du marché montréalais.

«Des équipes se diront sans doute que si on l’éloigne de Montréal et de sa pression, il sera peut-être plus à l’aise», souligne un recruteur.