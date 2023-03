«L’inframonde» au théâtre: dilemmes des mondes virtuels

L’inframonde pose une question fort intéressante. Est-ce permis, légalement et moralement, de se réfugier dans un monde virtuel et mener la vie dont on a envie avec ses rêves, ses fantasmes et ses excès ?

À l’affiche jusqu’au 1er avril à Premier Acte, L’Inframonde, de la dramaturge américaine Jennifer Haley, plonge le spectateur dans les mondes parallèles qu’il est possible de vivre virtuellement.

Cette production de la compagnie L’homme qui a vu l’ours, mise en scène par Maxime Perron, est une œuvre théâtrale de science-fiction. Ce qu’on ne voit pas souvent sur les planches.

L’Inframonde s’intéresse à M. Roy, créateur du monde virtuel Refuge, qui a vu son univers être infiltré. La détective Harrison, qui a accédé clandestinement à cet univers, est convaincue que des gestes sordides y sont commis, dont certains à l’endroit d’Iris, une jeune fille fictive de 11 ans. Des gestes, selon elle, qui sont illégaux et de nature à corrompre moralement ses utilisateurs.

Interrogé, M. Roy, joué par Vincent Champoux, n’est pas du tout d’accord avec ces affirmations. Pour lui, le Refuge est visité par des utilisateurs qui sont majeurs et il est tout à fait légal de pouvoir vivre une vie en dehors de toutes conséquences et d’être libre dans l’imaginaire. Ce qui empêche de commettre des gestes répréhensibles et inacceptables dans le monde réel.

La détective interroge aussi un professeur, M. Martin, interprété par Carol Cassistat, qui fréquente aussi le Refuge.

L’Inframonde se déroule en alternance, habilement, avec des segments dans le réel et d’autres qui ont lieu dans le monde virtuel où tout est possible. Un monde de beauté et de laideur.

Une Iris déroutante

On observe, dans le monde virtuel, M. Roy, qui devient Papa, la jeune Iris et Dubois qui découvre ce monde avec son avatar.

Les salles d’interrogatoires sont situées de chaque côté de la scène où, entre les deux, on retrouve une reproduction du Refuge avec des arbres, des fauteuils, des souches et une surface gazonnée. Le tout est accompagné par des projections vidéo.

Octavie Carrée joue une Iris avec candeur, naïveté et pureté. Elle offre une superbe performance dans la peau de ce personnage qui incite les « joueurs » à faire des choses qu’il est impossible de faire ailleurs et même tuer.

Exaspérée et déboussolée par les explications du créateur du Refuge, qui ne voit rien de mal à son monde virtuel, la détective Harrison, interprétée par Rosalie Cournoyer, hausse parfois le ton et l’on perd, parfois, ce qu’elle exprime.

L’Inframonde aborde les questions d’éthique dans les mondes virtuels. Cette œuvre théâtrale questionne et suscite une réflexion importante et intéressante sur cette possibilité d’assouvir, sans conséquence, tous ses fantasmes. Est-ce bien ? Est-ce mal ? L’œuvre, qui expose, sans prendre parti, est fascinante.