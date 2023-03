Divorce avec Gisele Bündchen: Tom Brady publie un message très étrange

Au lendemain de la diffusion d’un entretien avec Gisele Bündchen par le magazine «Vanity Fair», l’ancien quart-arrière de la NFL Tom Brady a publié une citation provenant de l’auteur Ralph Waldo Emerson et le tout en a laissé quelques-uns suspicieux.

Mercredi, Bündchen a mentionné qu’elle souhaite tout le bonheur au monde à son ex-époux et qu’elle ne lui avait jamais servi d’ultimatum en 2022, quand le pivot a finalement choisi de prolonger d’une saison sa carrière au football. Son divorce a été officialisé en octobre, ce qui a mis fin au mariage de 13 ans du couple.

Aussi, Brady a évoqué le thème de la trahison dans son message considéré obscur par plusieurs.

«Qu’est-ce que la réussite? C’est rire souvent et beaucoup; c’est gagner le respect de gens intelligents et l’affection des enfants; c’est mériter l’appréciation des gens honnêtes et composer avec la trahison de faux amis; c’est apprécier la beauté et trouver en chacun le meilleur; c’est rendre le monde un peu meilleur, que ce soit un enfant en santé, un morceau de jardin ou une condition sociale améliorée; savoir qu’une seule vie peut mieux respirer à cause de votre vie, voilà ce qu’est la réussite», a-t-il exprimé dans ses «stories» sur Instagram.

Néanmoins, l’ex-joueur des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et des Buccaneers de Tampa Bay n’a pas commenté publiquement les propos de Bündchen. Celle-ci avait tenu des propos amicaux à l’égard du retraité de la NFL.

«Ça prend des années pour que ça se produise, a-t-elle indiqué en parlant d’un divorce. Je l’ai toujours encouragé et je vais toujours le faire.»

«S’il y a une seule personne que je veux voir heureuse, c’est lui. Croyez-moi! Je veux qu’il se réalise. Je veux que tous ses rêves se réalisent. C’est ce que je veux vraiment du fond de mon cœur.»