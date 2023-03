Divorce pour l'actrice américaine Reese Witherspoon

Reese Witherspoon et Jim Toth divorcent.

L’actrice américaine de 47 ans en a fait l’annonce sur ses réseaux sociaux vendredi après-midi, à quelques jours de son 12e anniversaire de mariage.

«Nous avons des choses à vous partager. C’est avec beaucoup d’affection et de considération que nous avons pris la difficile décision de divorcer», a-t-elle écrit.

«Nous avons adoré toutes ses années ensemble et nous allons poursuivre nos vies dans le respect mutuel de ce que nous avons créé ensemble. Notre plus grande priorité est notre fils et notre famille.»

Des sources ont indiqué au magazine «People» que les nouveaux ex-conjoints s’entendent vraiment bien malgré la séparation.

«Ils sont tellement investis dans leur coparentalité (...) Ils veulent que tout se passe le mieux possible.»

Reese Witherspoon et Jim Toth étaient mariés depuis mars 2011. Ils ont un fils en commun, Tennessee James, 10 ans.

La comédienne a aussi deux autres enfants, Ava, 23 ans, et Deacon, 19 ans, qu’elle a eu avec l’acteur Ryan Phillippe avec qui elle a été mariée de 1999 à 2008.