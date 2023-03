Dix jeux de société pour les mordus de sport

Les mordus de sports le pratiquent ou le regardent à la télévision. Mais les vrais mordus y jouent aussi quand ils existent en jeux de société. Et vous êtes chanceux, on a pris le temps de recenser quelques-uns des très bons jeux qui proposent un thème sportif.

Courtoisie

Eleven

Les mordus de soccer connaissent déjà Football Manager, un jeu vidéo qui permet de gérer une équipe de foot de semaine en semaine. Celui-ci connaît beaucoup de succès depuis plusieurs années. Eleven, dont la version française sortira sous peu, vous propose exactement le même genre d’expérience. En solo ou contre d’autres joueurs, vous allez développer votre équipe, former des joueurs, gérer le budget, bref tout ce qu’on voit dans un club de foot. C’est pour joueurs avertis, mais le rendu est superbe.

Courtoisie

Flamme Rouge

Qui aurait cru qu’un jeu de société sur le cyclisme pourrait fonctionner? Et pourtant, cette belle pépite est l’un des meilleurs jeux de course actuellement disponibles. La piste est représentée par de jolies tuiles qui sont mises bout à bout. Vous pouvez créer votre propre design ou suivre un patron. Les cyclistes sont de belles figurines de couleur et pour les faire avancer, vous allez utiliser des cartes qui ont des valeurs variées, le truc étant de bien gérer ses diverses cartes. Jeu assez simple à apprendre et qui rend accro parce qu’on veut s’améliorer. On peut aisément se faire un tour cycliste entre amis.

Courtoisie

Baseball Highlights 2045

Ce jeu n’existe qu’en anglais, mais les textes sont simples, courts et familiers pour les amateurs de baseball. On se retrouve en 2045 à une époque où les humains affrontent aussi des robots et des cyborgs. Mais la science-fiction s’arrête là. Dans ce jeu à deux, chaque joueur possède un plateau qui reprend un terrain de baseball et un paquet de cartes qui constitue son équipe. Au fil du jeu, on pourra remercier des joueurs et en embaucher des meilleurs sur le marché des joueurs autonomes pour rendre l’équipe plus performante. On placera des coureurs sur les sentiers qui pourront avancer selon leur vitesse, mais votre adversaire pourra aussi les retirer. Chaque ronde de jeu est en fait une mini partie, on peut donc rapidement disputer un quatre de sept ou même se lancer dans une saison pour les plus maniaques.

Courtoisie

Trick Shot

Soyez prévenus, il est difficile à trouver, mais il en vaut largement la peine. C’est une simulation de hockey assez réussie où en lançant des dés et en jouant des cartes, on pourra disputer une partie plutôt réaliste. L’usage des dés ajoute le facteur chance du hockey, mais aussi un élément où les joueurs devront prendre des chances. Mais est-ce que votre témérité sera récompensée? Le jeu est joliment illustré et donne envie de jouer. De plus, les règles sont plutôt accessibles pour les moins habitués.

C’t’à ton tour

Golfie

Belle petite création québécoise qui offre une simulation simple et efficace du golf. Au moyen de cartes, vous allez disputer neuf ou dix-huit trous, c’est comme vous le voulez. Vous aurez neuf cartes devant vous qui vous permettront, en les bougeant, de réaliser tous les coups, du trou d’un coup ou double boguey. Des combos vous permettront aussi d’abaisser votre score qui est tenu sur une carte de pointage comme au vrai golf. Un jeu léger et efficace.

Courtoisie

Freshwater Fly

Oui il est possible de pêcher à la mouche tout en jouant à un jeu de société. Ici, la mécanique repose d’abord sur la prise des poissons, ceux-ci sont représentés par des cartes sur un plateau accessible à tous. Et les poissons bougent dans la rivière, il faut donc ajuster son lancer et avoir la bonne mouche pour les attraper. Une fois ferré, il faudra mouliner pour ramener la prise dans le bateau. L’idée du moulinet est très bien reprise et on a vraiment l’impression de lutter avec le poisson avant de pouvoir le saisir avec le filet.

Courtoisie

Coldwater Crown

Du même auteur que notre proposition précédente. Il s’agit cette fois d’un tournoi de pêche dans lequel il faudra capturer des espèces données, mais pas que. Il faudra aussi avoir le poids de poisson le plus élevé à la fin de la partie pour l’emporter. Vous allez donc peut-être attraper des poissons que vous allez ensuite relâcher pour en capturer de plus gros de la même espèce. Des points bonis sont octroyés pour la rapidité à réunir certaines espèces. En fin de compte, c’est un peu une course vers l’arrivée et ça fonctionne très bien dans des parties assez rapides. Comme Freshwater Fly, il s’agit d’un jeu très accessible.

Courtoisie

Curling

On l’avoue, ce n’est pas un jeu de société dans le sens pur du terme. Il s’agit en fait d’un jeu d’adresse. Mais qu’à cela ne tienne, si vous aimez regarder le Brier, ce jeu est pour vous. Trouvez une table assez grande, déroulez le tapis qui représente la surface de jeu et laissez aller votre précision. Le plus grand défi est de trouver la bonne force. Après une ou deux parties, vos pierres seront souvent dans la maison et vous aurez des affrontements serrés. Il existe des applications de tableau de pointage de curling pour rendre l’expérience encore plus réaliste. Bière non incluse.

Photo Prétexte

Set & Match

Il s’agit d’un jeu de pichenottes, mais qui reprend à l’identique le concept du tennis. Vous allez donc servir et il y aura un échange jusqu’à ce qu’un joueur gagne le point, puis le jeu et éventuellement la manche. C’est tout simple, mais la simulation du tennis est surprenante et vraiment efficace. Un peu comme le jeu de curling, la compétence va venir avec la pratique et vous pourrez ensuite jouer des matchs épiques.

Photo Asmodée

Camel Up

Parce qu’il faut bien rigoler un peu, on termine avec un jeu de course de chameau. Après tout, c’est bien un sport très populaire dans la péninsule arabique et plus particulièrement au Qatar. Mais revenons à nos chameaux. Ici, il s’agit surtout d’un jeu de pari parce qu’il faudra miser sur la position des chameaux à la fin de chaque tour de jeu et prédire lequel l’emportera à la fin de la partie. C’est déjanté, très familial et super facile à jouer. Même les non joueurs y trouvent leur compte parce que c’est un peu fou.