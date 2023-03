Golf: Rory McIlroy abasourdit tout le monde avec une frappe de 375 verges

Le golfeur Rory McIlroy a montré jeudi pourquoi il a déjà occupé le sommet du classement mondial à quelques reprises durant sa carrière, faisant l’étalage de toute sa puissance aux Championnats du monde par trou Dell-Technologies se déroulant à Austin, au Texas.

L’actuel détenteur du troisième rang de la hiérarchie internationale affrontait l’Américain Denny McCarthy à son deuxième duel de cette compétition et il a retenu l’attention avec la distance de certaines frappes. Aussi, son coup de départ au 18e fanion a fait la différence contre un adversaire visiblement impressionné. Avec une avance d’un trou, il a envoyé sa balle à quatre pieds de la coupe, soit un élan de 375 verges. McCarthy n’a eu d’autre choix que de concéder l’aigle au Nord-Irlandais, qui a confirmé la victoire.

«C’était l’un de ces coups où il y avait un bon vent de face. J’aurais pu me servir d’un bois 3, me retrouver au bas de l’allée et utiliser la voiturette. Je croyais que la balle allait s’arrêter dans l’allée, à 10 ou 20 verges de la cible. Jamais je ne croyais toutefois qu’elle pouvait s’en approcher autant», a-t-il déclaré au réseau Golf Channel.

Plus tôt dans le match, McIlroy a également réussi de longs coups au tertre de départ, notamment une frappe de 308 verges sur une normale 4 au 13e fanion, ainsi qu’une autre de 356 verges au 15e drapeau. «J’ai bien fait sur les coups de départ dans les derniers trous et le contact avec la balle était très bon», s’est-il félicité.

Vendredi, il avait rendez-vous avec Keegan Bradley.