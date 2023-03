Incendie dans le Vieux-Montréal: une chambre à louer sur Airbnb comme celle de Charlie Lacroix

L’hôte Airbnb qui loue une chambre sans gicleur et sans fenêtre dans une auberge jeunesse du Vieux-Montréal met la vie de ses clients en danger, en plus d’offrir un logement qui empeste le renfermé.

«On devrait fermer cette place de débauche», lance un résident du quartier en regardant la porte du 402, rue Notre-Dame Est.

En moins de 30 minutes, Le Journal a trouvé sur Airbnb l’annonce d’une chambre d’auberge de jeunesse dans le Vieux-Montréal qui ne semble pas respecter les normes de construction.

«Veuillez noter que cette chambre n’a pas de fenêtres», écrit noir sur blanc l’hôte Airbnb. Nous l’avons louée durant une nuit pour la somme de 64,15$.

Cette chambre sans fenêtre et sans gicleur ressemblait d’ailleurs à celle qui fut louée sur Airbnb par la jeune Charlie Lacroix, 18 ans, disparue dans un tragique incendie jeudi dernier, à Montréal.

Le bordel

Une fois Le Journal rendu sur place mercredi après-midi, la combinaison pour ouvrir la porte principale de l’auberge ne fonctionnait pas.

«Nous l’avons changée hier», écrit notre hôte, qui n’avait pas cru bon nous avertir.

Difficile de ne pas retenir sa respiration dans l’escalier de l’immeuble de trois étages. Une odeur âcre de moisissure et de renfermé empeste tout le bâtiment.

La chambre 14, louée par Le Journal, n’avait aucune clé. Impossible de verrouiller lorsqu’on quittait l’endroit.

«Excuse-moi, voici la clé», nous remet le concierge sur place. Le hic, c’est que cette clé ne fonctionnait même pas.

De fausses fenêtres

Comme annoncé, la chambre n’avait pas de fenêtre. Toutefois, de petits carreaux en vitre faisaient office de mur mitoyen avec un autre chambreur de l’auberge. Il était donc impossible d’ouvrir ces fausses fenêtres.

En cas d’incendie, aucun gicleur au plafond de l’immeuble patrimonial n’a été installé pour sécuriser les lieux.

«Il y a deux chambres sans fenêtres dans le bâtiment. [...] On a un permis pour du Airbnb et la Ville a approuvé nos plans pour l’aménagement des chambres. C’est 100% légal», assure Robert Sebbag, propriétaire et gestionnaire de l’auberge sur Airbnb.

Notons que M. Sebbag est d’ailleurs locataire de l’immeuble et gagne tous les profits liés à ces locations à court terme. Il assure que le propriétaire, l’avocat Émile Haim Benamor, n’a rien à voir avec son commerce.

«Si on a notre permis d’occupation, c’est que tout est légal. [...] Si c’est pas légal, posez des questions à la Ville de Montréal qui a approuvé les plans», insiste Robert Sebbag.

La Ville de Montréal n’avait pas répondu à nos questions à ce sujet jeudi après-midi.