Intimidation des élus: une action collective s’impose

Une fois de plus (une fois de trop!), nous sommes témoins d’une situation très claire d’intimidation envers des élus au Québec. Depuis les dernières élections municipales en novembre 2021, nous ne comptons plus le nombre de régions qui se retrouvent avec des postes d’élus à combler, et c’est notamment le cas à Wickham, dans la MRC de Drummond, qui vient de voir son maire démissionner après avoir subi, lui et sa famille, de l'intimidation et des menaces de la part de certains citoyens.

Si d’une même voix nous choisissons de nous exprimer pour mettre en évidence ces formes de violence que subissent nos élus, c’est parce que ces comportements ne sont plus tolérables.

Créer le dialogue

En tant qu’élus municipaux, comme bien d’autres élus à d’autres paliers de gouvernement d’ailleurs, nous sommes exposés publiquement à des critiques dans le cadre de nos fonctions et nous en sommes conscients. Nous reconnaissons et encourageons le droit à la liberté d’expression. Nous souhaitons créer des dialogues et favoriser la démocratie dans toutes les sphères de notre vie politique. Nous sommes prêts à défendre des projets qui ne rallieront pas toujours l’ensemble de nos concitoyens et entendre leurs interrogations et inquiétudes le cas échéant, mais seulement dans un cadre respectueux et, surtout, sécuritaire pour tous!

Lorsque des lettres d'intimidation sont envoyées à la directrice générale d'une municipalité, que des employés sont victimes d’intimidation par des citoyens sur le stationnement d'un hôtel de ville à la sortie du bureau, que leurs pneus d’auto sont crevés, que leurs familles (et enfants!) sont visées par des menaces et de l’intimidation dans l’espace public ou que des agents de sécurité doivent être engagés pour tenir une consultation publique, que les médias sociaux deviennent en fait une arme dans un débat et nous en passons... OUI, il y a lieu d’agir pour dénoncer cette violence! Ces exemples cités sont des faits réellement vécus depuis le début du présent mandat par des élus·es de la MRC de Drummond, mais qui se produisent à la grandeur du Québec.

Dénonciations souhaitées

Aujourd’hui, nous publions cette lettre parce que nous pensons qu’il est nécessaire, voire indispensable, d’agir collectivement pour dénoncer toute forme d’intimidation vécue ou dont nous sommes témoins, auprès des autorités compétentes. Que l’on parle d’actes de violence physique ou matérielle, ces comportements sont inacceptables! Et ils le sont tout autant lorsqu’ils sont effectués par un individu caché derrière un écran.

Il est plus que temps d’agir pour rebâtir une société civilisée et sécuritaire pour tous. Et cette responsabilité nous incombe à tous – gouvernements et individus. Prenons un pas de recul sur les actes que nous posons et les paroles que nous émettons pour contribuer à préserver un environnement de vie dans lequel tout un chacun peut jouer son rôle sans vivre dans la peur de menaces ou de représailles.

Jacques Demers, président de la FQM, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog

Antoine Tardif, 1er vice-président de la FQM et maire de Victoriaville

Audrey Boisjoly, 2e vice-présidente de la FQM et mairesse de Saint-Félix-de-Valois

Stéphanie Lacoste, préfète et mairesse de Drummondville

Line Fréchette, préfète suppléante et mairesse de Saint-Majorique-de-Grantham

Chantal Giroux, pro-maire de Wickham

Gilles Beauregard, maire de Saint-Eugène

Maryse Collette, mairesse de Saint-Lucien

Sylvain Cormier, maire de Saint-Félix-de-Kingsey

Stéphane Dionne, maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Paroisse

François Fréchette, maire de L’Avenir

Yves Grondin, représentant de Drummondville

Jean-Guy Hébert, maire de Sainte-Brigitte-des-Saults

Robert Julien, maire de Saint-Guillaume

Sylvain Jutras, maire de Notre-Dame-du-Bon-Conseil Village

Richard Kirouac, maire de Saint-Edmond-de-Grantham

Sylvie Laval, mairesse de Durham-Sud

Guy Lavoie, maire de Saint-Bonaventure

Éric Leroux, maire de Saint-Cyrille-de-Wendover

François Parenteau, maire de Lefebvre

Nathacha Tessier, mairesse de Saint-Germain-de-Grantham

Benoît Yergeau, maire de Saint-Pie-de-Guire