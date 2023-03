Jayden Struble: le dieu grec en action

Un peu plus d’une semaine après avoir paraphé ses contrats avec le Canadien et le Rocket, Jayden Struble effectuera, ce soir, ses débuts chez les professionnels. Le défenseur gaucher de 21 ans sautera sur la patinoire de la Place Bell pour affronter les Admirals de Milwaukee. Voici six choses que vous devez savoir sur lui.

Choix de deuxième tour du Canadien (46e au total) lors du repêchage de 2019, il avait tôt fait d’impressionner Marc Bergevin en remportant cinq des 18 épreuves physiques au « combine » à Buffalo. « Ce gars-là est un dieu grec », avait mentionné le directeur général du Canadien de l’époque.

L’athlète originaire du Rhode Island a percé dans le monde du hockey, mais il aurait très bien pu le faire dans d’autres disciplines. Il a grandi en pratiquant également la crosse, le basketball et le baseball. Dans cette dernière discipline, il a même participé aux Séries mondiales des petites ligues.

Il est né d’un père afro-américain qu’il n’a jamais connu et d’une mère caucasienne. Dans un message publié sur Twitter en juin 2020, il a pris position lors des événements suivant la mort de George Floyd en dénonçant la brutalité policière, le racisme systémique et les iniquités raciales aux États-Unis.

En quatre saisons avec les Huskies de l’Université Northeastern, l’arrière de 6 pieds et 194 livres n’a jamais récolté plus de 14 points (en 34 matchs). Il est plutôt du type physique, capable de bien défendre son territoire et de lancer l’attaque avec une bonne première passe.

Jusqu’à ce qu’il succède à Marc Bergevin à titre de directeur général du Canadien, Kent Hughes était l’agent de Struble. À Northeastern, Struble a été le coéquipier de Jordan Harris pendant trois saisons.

En 2017, il a été un choix de 12e ronde (214e au total) de l’Armada de Blainville-Boisbriand.