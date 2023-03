La liste d'écoute de QUB musique du 24 mars 2023

Sur quoi jeter une oreille à travers toutes les nouveautés? Stéphane Plante et Charles Laplante de QUB musique nous pointent 5 incontournables!

Métastases - Keith Kouna ****

Tout un voyage que nous propose Kouna à l’intérieur psyché. Une expédition généreuse, débordante, répartie sur pas moins de 20 titres. Avec ses incantations de voix frôlant celles de Desjardins, il chante les bums, la racaille, la beuverie et tutti quanti. Musicalement aussi ça voyage allègrement. De la chansonnette au punk, au folk, en passant par le country ou le métal, rien n’arrête Kouna l'iconoclaste. Pas même une comptine trash comme G3A 1W8. Métastases, avec ses brûlots concis comme Les gens ou DBM offre aussi tout un éventail de défouloirs jouissifs. Et le chanteur sait être hilarant sur un air cabaretier quand il pose le constat suivant : «Les vieux qui courent c’est drôle». Avec toutes ses ambiances allant - ou frappant - dans toutes les directions ou presque, les 20 titres prennent des allures de saynètes juxtaposées. Comme un film à sketchs sans que ce soit obligé d’être toujours drôle. Car le regard critique du parolier délaisse parfois l’humour pour la dénonciation plus directe. Dans Le travail par exemple, il nous cause des «cons d’la radio qui râlent» parmi les éléments de l’aliénation quotidienne. À la fois lucide et ludique. (Stéphane Plante)

Pour écouter l'album, c'est ici.

Like Flowers on a Molten Lawn - Matt Holubowski ****

Il en a fait du chemin le Matt Holubowski depuis son premier effort indépendant et son passage à La Voix. On le retrouve en pleine forme sur ce 4e album rempli de bijoux doux et personnels bénéficiant d'une production riche de Pietro Amato (Torngat, Bell Orchestre) et d'arrangements aussi minutieux que grandioses. On retrouve parmi ceux-ci l'une des rares pièces en français de l'auteur-compositeur-interprète; l'excellente La lune est morte de rire. Disons le d'emblée, les fans seront comblés et les plus résistants seront convertis! (Charles Laplante)

Pour écouter l'album, c'est ici.

Maison vent - Willows ****

Après presque 10 ans, Geneviève Toupin nous offre enfin le 2e album de son alter-ego Willows. Au menu: quatorze chansons empreintes de l'identité de l'artiste qui explorent le vécu des femmes de sa famille, la maternité et le sentiment d'appartenance à ses racines. C'est à la fois dense et lumineux et il faut absolument le revisiter plusieurs fois pour en saisir toutes les subtilités. Il faut dire que la dame sait s'entourer: les vétérans Robbie Kuster, François Lafontaine et Joseph Marchand ont tous participé à ce nouvel opus! (Charles Laplante)

Pour écouter l'album, c'est ici.

normal - blesse ****

blesse (le groupe n’utilise que les minuscules pour son nom, ses chansons et le nom de l’album) donne dans la pop qui se remet en question intelligemment d’une chanson à l’autre sans jamais rien prendre pour acquis. Ainsi, ltam nous renvoie à une électro-pop très maîtrisée tandis que gants noirs penche avec délice du côté du new wave. Peut-être est-ce dû au retour des beaux jours mais on entend l’été partout dans les couplets et refrains de blesse. Surtout sur perle plastique et ses mélodies ensoleillées. (Stéphane Plante)

Pour écouter l'album, c'est ici.

Sans titre (for now) - Daniel Simon

Non, ce n’est pas une erreur. Sans titre (for now) est bel et bien le nom de cette deuxième proposition du chanteur néo-brunswickois. Et cette proposition se présente avec Tunguska et ses variations rythmiques très bien menées. Judicieux choix pour débuter le tout. D’ailleurs, les structures des pièces des plus variées représentent la force de l’ensemble des 8 pièces présentées ici. Hey moi, avec sa basse bien ronde rappelant certains albums de Gainsbourg, offre une groove bienvenue. (Stéphane Plante)

À LIRE AUSSI:

• À lire aussi: Dans l’univers musical de Tom Chicoine

• À lire aussi: La programmation du FEQ 2023 enfin dévoilée: de tout pour tous les goûts!

• À lire aussi: Le Porto Rico de Bad Bunny