L’université McGill s’est fait taper sur les doigts par l’OQLF pour avoir communiqué en anglais seulement avec ses employés.

Un reportage de Radio-Canada nous apprenait aussi que sur le site de McGill, la page sur l’équité, la diversité et l’inclusion est en anglais seulement.

Mais n’ayez crainte, à McGill on aime le français. Yes, sir !

On lui a même consacré toute une page qui s’intitule, tenez-vous bien, roulement de tambour... « Le French side de McGill » !

On a même créé une page Instagram « Le French side de McGill ».

Après ça, on se demande bien pourquoi les francophones se plaignent tout le temps.

DO YOU POGNE YOUR NERVES ?

Mars est le mois de la francophonie. À McGill, on n’allait pas passer ça sous silence. La page « Le french side de McGill » propose un calendrier d’activités.

Ainsi, le jeudi 9 mars, on a présenté « La Trivia Night ». Avec cette mise en garde : « On vous prévient, ça ne sera pas une trivia night comme les autres ». L’animation était bilingue, pour n’effaroucher personne.

On précisait également que cet événement était « Ouvert à toustes les étudiant.e.s mcgillois.es, de tous les niveaux (complete beginner à francophone) ».

Ouf, nous voilà rassurés, les complete beginners peuvent participer à la trivia night. C’est « complétement sick », comme le dit la pub de la CAQ sur les anglicismes.

Pour célébrer la francophonie, on a présenté le 10 mars, la conférence de Frantz Voltaire A History of Haitian Life in Montreal. Et la Faculté de médecine dentaire a présenté un événement bilingue avec « best told joke contest/ concours de blagues les mieux racontées ». Sur l’affiche on précise, en anglais seulement : « Prizes to win ! » et « Free pizza ! ».

À partir du 27 mars, tout McGill pourra participer à l’événement « french@work ». Le concept ? « Amenez un ou une collègue francophone en classe ».

Je me demande à quoi ça va ressembler... On va exhiber l’individu francophone comme une bête de cirque, un animal savant ou un oiseau rare ? On va le présenter aux étudiants en disant : « This is Ginette. Ginette speaks French. French is this weird language spoken by the locals around the University. Please do not throw peanuts at Ginette » ?

FRANÇAIS FOLKLORIQUE

Mais l’esprit bon enfant et hilarant de la page « Le French side de McGill » ne s’arrête pas là.

Ne reculant devant rien pour propager la bonne humeur et la franche camaraderie, « Le French side de McGill » propose chaque semaine des capsules linguistiques pour apprendre des expressions québécoises.

Cette semaine, voyez comme on a bien choisi l’expression folklorique qui fera s’égosiller dans les salons.

« Pogner les nerfs : Cette expression québécoise signifie perdre patience. Le verbe pogner vient du sens de se pogner avec quelqu’un, et les nerfs renvoient à quelqu’un qui vient à bout de nerfs. Exemple : Mon collègue se pogne les nerfs facilement quand il est fatigué ! »

Avouez que c’est clair pour tout le monde, comme explication : « Le verbe pogner vient du sens de se pogner avec quelqu’un ».

LA POGNES-TU ?

Dans sa chronique sur McGill cette semaine, mon collègue Antoine Robitaille écrivait : « La moindre des choses, ce serait que la vénérable université respecte la Charte de la langue française, et donne une vraie place en son sein à la langue de Molière. »

Que voulez-vous, « mon collègue se pogne les nerfs facilement quand il est fatigué ! »