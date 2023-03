Les propos d’Édith Cochrane ont écorché la ville de La Sarre

Pauvreté, attroupements, itinérance, mouches et beaucoup d’action le premier du mois, la MRC Abitibi-Ouest et la Ville de La Sarre n’ont pas beaucoup aimé les propos émis par Édith Cochrane lors de l’émission de radio Tout peut arriver sur les ondes d’ICI Radio-Canada.

Invitée par l’animatrice Marie-Louise Arsenault, le 18 mars dernier, à présenter la ville de La Sarre où elle a grandi, l’actrice, animatrice et metteure en scène a indiqué, en précisant qu’elle n’y avait pas mis les pieds depuis très longtemps, que l’endroit était assez calme, avec des grandes rues et pas beaucoup d’action.

« Malheureusement quand j’y suis retourné, j’ai eu un peu de peine. Il y a beaucoup d’action quand arrive le premier du mois. Il y a beaucoup de pauvreté, de l’itinérance et des attroupements », a-t-elle mentionné.

Elle a aussi dit qu’il y avait, des mouches et beaucoup de nature et de lacs.

« Les ciels de l’Abitibi sont merveilleux. Le ciel ne ressemble à aucun ciel que j’ai vu ailleurs. Il y a de l’espace et c’est bon pour la santé mentale », a-t-elle ajouté.

Une invitation

Les gens de la MRC Abitibi-Ouest et de la Ville de La Sarre ont voulu, dans un communiqué de presse émis jeudi, rectifier les propos émis par Édith Cochrane en précisant que ce territoire était en plein essor économique, attrayait et accueillant.

« C’est tellement loin de la réalité de plein d’emploi que nous vivons, du développement d’une multitude de projets et de la vitalité de nos communautés. La Ville de La Sarre, tout comme l’ensemble du territoire de la MRC Abitibi-Ouest, a bien plus à offrir que des mouches noires », a indiqué, avec une pointe d’humour, Jaclin Bégin, préfet de la MRC Abitibi-Ouest.

Une lettre a été envoyée à Edith Cochrane afin de l’inviter à venir rencontrer le préfet de la MRC et le maire de La Sarre pour constater le dynamisme qui anime la ville et toute la région.

« Nous espérons qu’elle répondra positivement à notre invitation pour découvrir notre ville et toute l’Abitibi-Ouest sous un nouvel angle. Nous sommes un territoire riche de nature, riche de sa qualité de vie, riche de ses gens et riche de ses opportunités. Ce sera une superbe occasion pour elle de renouer avec les mouches noires et de profiter à nouveau des ciels magnifiques de notre belle région », a ajouté le maire de La Sarre Yves Dubé.

Le Journal a contacté l’actrice, animatrice et metteure en scène, afin de savoir si elle avait l’intention d’accepter cette invitation, mais elle a préféré ne pas commenter.