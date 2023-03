Pierre-Yves Lord succède à Véronique Cloutier à l’animation des Gémeaux

Pierre-Yves Lord animera le 38e Gala des prix Gémeaux le 17 septembre prochain, succédant ainsi à Véronique Cloutier.

«J’ai déjà le cœur à la fête. Pour un passionné du métier et amoureux des rassemblements festifs, c’est une offre irrésistible. Je souhaite un party “funky”, une grande communion qui soulignera l’excellence des artistes et artisans de notre petit écran. Ma joie sera immense de faire vivre ça aux téléspectateurs. Je compte déjà les dodos!» a dit l’animateur, vendredi, dans un communiqué.

PY sera à «Tout le monde en parle», ce dimanche, pour parler davantage de ce nouveau défi. Rappelons qu’il a annoncé qu’il ne serait plus à «Deux hommes en or et Rosalie» l’automne prochain, à Télé-Québec. C’est celui qu’il avait remplacé, Jean-Philippe Wauthier, qui reprendra son fauteuil.

C’est Jean-François Blais assurera la mise en scène et la réalisation des Gémeaux.

«L’Académie est ravie de pouvoir compter sur le talent et le dynamisme exceptionnels de Pierre-Yves Lord! Nous avons hâte de le voir briller et charmer l’audience le 17 septembre prochain. Nous en profitons aussi pour remercier et saluer chaleureusement Véronique Cloutier dont le dévouement a largement contribué au succès de non moins de neuf galas!» a indiqué la présidente du conseil d’administration de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision - section Québec, Caroline Gaudette.