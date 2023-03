[VIDÉO] Reportage à la télé française: les Québécois présentés comme des fous du volant

Un reportage truffé d’exagérations et de faussetés, réalisé pour le compte d’une chaine de télé française, dépeint le Québec comme un des endroits les plus dangereux au monde pour les automobilistes et ses citoyens.

Des vents de plus 100 km/h, des températures à - 50 degrés, le royaume des chauffards en état d’ébriété et des délits de fuite ainsi que des fous qui se tirent dessus : tout y passe dans cette vidéo d’une cinquantaine de minutes qui parle principalement de la route 132, entre Montréal et Gaspé, comme la route la plus meurtrière au Canada.

Dès le début du documentaire intitulé : Routes du Canada, alerte au blizzard québécois, les journalistes y vont « à fond la caisse » avec des images trompeuses.

«Chaque année, de décembre à avril, le blizzard donne droit à des accidents aussi nombreux qu’impressionnants. Comme celui-ci filmé en direct... Sans aucune visibilité, des dizaines de voitures et de camions se rentrent dedans les uns après les autres», affirme le narrateur pendant qu’à l’écran, on présente les images d’un carambolage qui s’est produit aux États-Unis, bien loin de la Gaspésie et de la 132.

À plusieurs reprises dans le reportage, de fausses images présentent une toute autre réalité que celle du Québec et du Canada.

«D’autant qu’au Canada certains conducteurs roulent à des vitesses faramineuses, tout en refusant d’obtempérer quand la police les prend en chasse, comme ce motard qui slalom sur l’autoroute à plus de 200 km/h», dit-on, en présentant une chasse à l’homme aux États-Unis.

Coups de feu en roulant

«Les délits de fuite sont monnaie courante au Québec, une soixantaine tous les jours. Des poursuites à très haute vitesse qui finissent parfois très mal», lance le narrateur avec en toile de fond une arrestation musclée qui se déroulent encore une fois aux États-Unis.

Qui plus est, le reportage présente également le Québec comme un endroit où les usagers de la route perdent les pédales et n’hésitent pas à te tirer dessus pour régler leur compte.

Pendant qu’on montre à l’écran, un homme qui se sort le corps de la fenêtre d’une voiture en marche pour faire feu sur la voiture derrière-lui, l’animateur affirme : «au Canada, ce genre de scènes dignes de film d’action, en pleine rue, ne sont pas rares.»

Pour faire cette affirmation, le journaliste se base sur l’augmentation des crimes par arme à feu qui sont considérablement en hausse au Canada depuis 10 ans. Toutefois, aucune précision en ce qui concerne les coups de feu ciblés sur des voitures.

Réalisé par TV Orange ce reportage a été présenté sur la chaîne française W9, une des 10 chaînes françaises les plus regardées en 2022. Celle-ci est l’équivalent de ZTélé ou d’autres chaines spécialisées de ce type au Québec.

Les deux journalistes ont passé deux mois dans la province à suivre différents intervenants sur le terrain afin de finaliser ce projet.

Le ton dramatique et certaines images trompeuses font ombrage aux premiers répondants et aux travailleurs qui prennent la parole dans le reportage.

C’est le cas notamment de Tony D’Anjou, propriétaire de Remorquage provincial situé à Rimouski et de Martin Pelletier ainsi que de Sidney Dagenais de Groupe Laberge Remorquage à Montréal qui sont appelés sur les lieux des accidents qui surviennent sur les routes du Québec.