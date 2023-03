Yves Duteil à Montréal: le chanteur a offert un spectacle intime et chaleureux

Soulignant ses 50 années de carrière, l’auteur-compositeur-interprète Yves Duteil a finalement présenté ses Chemins de liberté jeudi soir au Théâtre Outremont, à Montréal, un endroit qui a une signification très importante pour lui.

C’est dans ce même lieu de diffusion de l'avenue Bernard que le «plus Québécois des chanteurs français», comme il aime se décrire, a donné son premier concert outre-Atlantique, il y a de cela un demi-siècle.

Il présentait jeudi soir, devant une salle attentive et respectueuse, les chansons de son dernier opus, Respect, paru en 2018, dont la pièce titre, Le passeur de lumière – qu’il a écrite pour Jean, le père de son épouse Noëlle –, ainsi que Armés d’amour et Mohammed, Aïcha.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Arrivé sur la scène peu après 20h, le chanteur a pris le temps d’accueillir les applaudissements de son public, debout au milieu de la scène, les yeux rivés sur lui et le sourire large, avant de prendre place au piano. Il y a d’abord joué L’écritoire puis À l’abri du meilleur.

Il a enchaîné avec la pièce Le mur de la prison d’en face, tandis qu’un premier musicien, Philippe Nadal au violoncelle, l’a rejoint. Les deux autres, François Marion à la contrebasse et Dominic Cloutier aux percussions, ont suivi pour donner vie à Argentine, une chanson écrite pour un ami et ex-voisin qui a quitté sa terre natale pour suivre l’amour et s’établir dans ce pays d’Amérique du Sud.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Pour cette pièce, le chanteur-poète a troqué son banc de piano pour son tabouret installé au-devant de la scène où il s’est posé, sa guitare à la main. Un passage qu’il a emprunté près d’une dizaine de fois au cours de la soirée.

Entre les chansons, le chanteur prenait le temps d’accorder son instrument à cordes, donnant lieu à de nombreux moments de silence «doux comme une caresse», a-t-il relevé à la fin de son spectacle, repoussé deux fois en raison de la pandémie.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

L’ambiance y était intime, propice aux confidences et dépouillée d’artifice. Yves Duteil, lui-même vêtu sobrement d’une chemise bleue et d’un pantalon noir, a été très près de son public, vu la petitesse de la salle, mais aussi en se montrant loquace et chaleureux envers lui. Il a pris le temps de mettre en contexte pratiquement toutes ses chansons, racontant notamment que la naissance de son petit-fils avait inspiré la chanson Si j’étais ton chemin, dans laquelle il pose ses mots sur son sentiment partagé de vouloir le laisser faire les choses, mais aussi de le guider sur la bonne voie.

PHOTO AGENCE QMI, MARIO BEAUREGARD

Le chanteur a évidemment joué les incontournables de son répertoire musical, comme la pièce Prendre un enfant, qui a été chaudement applaudie par les spectateurs dès les premières notes, La langue de chez nous, gardée en fin de concert, et Mélancolie, sur laquelle le public a chantonné les dernières notes.

Yves Duteil présentera ses Chemins de liberté ce vendredi à Lévis, à L'Anglicane. Il poursuit sa tournée québécoise jusqu’au 8 avril.