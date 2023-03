FOURNIER, Irène



À Montréal, le 19 mars 2023, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Irène Fournier, épouse de feu M. Charles Émile Ouellet.Elle laisse dans le deuil ses filles Line (Gaston), Marthe (Louis) et Suzanne (Marc), ses petits-enfants Josianne, Lucas et Adam, sa soeur Pierrette (Jules), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que quelques amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 2 avril de 10h à 16h30 au :FABREVILLE450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu ce même jour à 16h30 dans le salon du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et à la Fondation des Étoiles.