POZEZANAC, Mladen



C'est avec une grande tristesse que l'ont apprend le décès de "George", du Garage George, 3815 rue Saint-Jacques à Saint-Henri, le 21 mars 2023, à l'âge de 90 ans.Il s'appelait Mladen Pozezanac. À l'âge de 19 ans, avec deux amis, Leo Spigelski et Zlatko Duzanec, il a tenté le sort en s'échappant de la Yougoslavie communiste. Les trois amis ont choisi une nuit d'orage pour que les gardes-frontières ne puissent pas les voir s'enfuir - la chance leur a souri, car de nombreux fuyards étaient régulièrement abattus en tentant le même exploit.Après six ans de voyage en Europe qui les ont menés de l'Italie à la France, en passant par la Belgique, l'Allemagne et le Luxembourg, ils se sont tournés vers une terre d'accueil : Le Canada. Avec seulement 10 dollars en poche, Mladen était ambitieux et déterminé à se forger un avenir prometteur dans son nouveau pays. À force de travail et de volonté, et avec l'aide d'anciens et de nouveaux amis, Mladen a pu fonder sa propre entreprise en tant que franchisé Shell. Il deviendra par la suite indépendant et nommera son atelier de mécanique auto, George Garage. Aujourd'hui encore, George Garage est une institution indispensable et bien-aimée du quartier de Saint-Henri. Ses clients sont loyaux et viennent des quatre coins du Grand Montréal. La communauté lui a donné un nom d'affection : George.Le Garage George est une entreprise familiale à laquelle tous contribuent : son épouse Rita, son fils Alan et ses petits-fils Simon et Mathieu. Nous remercions tout particulièrement les employés de la famille élargie de George Garage, Maurice Dossett, qui y travaille encore ainsi qu'Yvan Peretic et Gary Dossett, tous deux décédés, qui y ont travaillé de nombreuses années. George Garage est une petite entreprise dynamique considérée sur les blogs locaux comme un des meilleurs ateliers de mécanique à Montréal.Comme tout immigrant, Mladen a aidé sa famille dans son pays d'origine et a même parrainé ses deux frères qui l'ont rejoint au Canada et qui ont créé leur propre entreprise. Avant lui sont décédés, sa soeur Nada, ses frères Zvonko et Branko, et ses belles-soeurs Branka et Marguerite.Mladen était un musicien talentueux. Il jouait du piano et de l'accordéon sans aucune formation et pouvait reproduire n'importe quelle chanson qu'il entendait. Il aimait la musique, les voitures, nager dans sa piscine, le football, le baseball et le tennis. En fait, à 19 ans, Mladen était président du club de tennis local et a participé à l'Open de Croatie. Il n'a jamais manqué un grand chelem ou un championnat du monde.Il laisse dans le deuil son épouse dévouée depuis 63 ans, Rita Dusablon, ses enfants Suzanne, Alan et Carole, ses petits-enfants Simon, Adrian, Mathieu, Alexandre et Justine, son gendre Louis, sa bru Catherine, ses nièces Karmen, Ksenija, Edita, Nella, Sylvia et Nancy.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 mars de 19h à 21h chez307 RUE RIVERSIDE, SAINT-LAMBERT (QUÉBEC) J4P 1A7Les funérailles auront lieu le samedi 1er avril à 11h à l'église catholique de Saint-Lambert, 41, avenue Lorne, Saint-Lambert (Québec) J4P 2G7. Tous les amis, connaissances et clients de George Garage sont invités à se joindre à la célébration de sa vie et des services rendus à la communauté de Saint-Henri. Un goûter sera servi après la cérémonie.