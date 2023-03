GAUTHIER, Odette



C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès d'Odette Gauthier survenu le 1er mars 2023. Elle était la fille de feu Marie-Thérèse Grothé et de feu Omer Gauthier.Elle laisse dans le deuil son époux, Donald McInnes, ses enfants: Hugo (Mélanie Desmarais), Alexandre, Anne (Louis Lambert), Marc, Luc (Noëlla Hannan), ses petits-enfants: Loralie, Odélia, Olivier, Mara, Geneviève, Joanie, son arrière-petite-fille, Liana, ses soeurs: Hélène et Lise, feu Jocelyne et feu Fleur-Ange ainsi que sa belle-famille et de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 avril, de 10h à 14h, suivi d'une cérémonie commémorative dès 14h, le tout au complexe:L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement dans l'intimité.