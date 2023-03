TURMEL, Louise (née Miron)



De Terrebonne, le 22 mars 2023, à l'âge de 69 ans, est décédée Mme Louise Miron Turmel, épouse de M. Pierre Turmel.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Sébastien (Sophie) et Pascal (Vicky), ses petits-enfants Mia, Cloé, Kassandra et Emrick, sa soeur Danielle (Claude), son frère Marcel, ses belles-soeurs Huguette et Diane, ses beaux-frères Yvon (Jocelyne), Jacques (Suzanne) et Gaétan, neveux et nièces, ainsi que parents et amis.Selon ses volontés, aucune exposition ni cérémonie n'aura lieu.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.www.salonsfunerairesguay.com