TÉTREAULT, Solange

née Brosseau



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Solange Tétreault, née Brosseau, le 21 février 2023, à l'âge de 88 ans, épouse de Marcel Tétreault.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Denis (Francine), feu Sylvain (Christiane), ses petits-enfants Gabrielle et Vincent (Valérie), son frère Jacques (Ange-Line), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera de 14h à 17h et de 19h à 21h le vendredi 21 avril, puis le samedi 22 avril de 9h à 11h. Une célébration suivra à:7679, BOULEVARD TASCHEREAUBROSSARD