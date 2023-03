MILLAIRE, Huguette



29 décembre 1943 - 12 mars 2023De Saint-Constant, le 12 mars 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Huguette Millaire, conjointe de feu André Therrien.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Claude) ses petits-fils Maxime (Stéphanie) et Nicolas (Karolane), ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle a été confiée au salon funéraireSAINT-CONSTANT J5A 2G9450-632-1515La famille y accueillera parents et amis le vendredi 31 mars de 17h30 à 21h et le samedi 1er avril de 9h à 11h, suivi d'une cérémonie à la chapelle du complexe funéraire.