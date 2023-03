BRISSET DE NOS, Monique



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Monique Brisset Des Nos, survenu le 12 mars 2023 à Sorel-Tracy à l'âge de 90 ans. Elle était l'épouse de Monsieur André Lebeau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain (Isabelle), Jean-François et Diane (Jean-Claude), sa soeur Louise Brisset Des Nos, ses petites-filles et petits-fils, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er avril 2023, de 10h à 12h, au Complexe funéraire Urgel Bourgie, situé au 3955 chemin Côte-de-Liesse à Ville Saint-Laurent.Une messe religieuse aura lieu ce même jour à 14h à l'église Notre-Dame-du-Bel-Amour, située au 7055 avenue Jean-Bourdon à Montréal, Cartierville.La famille tient sincèrement à remercier tous les employés de la résidence Le Marquis 1, située à Sorel-Tracy pour tous les bons soins qui lui ont été prodigués.