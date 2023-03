CHOUINARD (née FOURNIER)

Rollande



Après un combat sans relâche, c'est avec émotion et grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Rollande Fournier. Elle est partie paisiblement entourée des siens à l'Hôpital Anna-Laberge, le 22 mars 2023, à l'âge de 86 ans. Elle a rejoint son tendre époux Armand Chouinard. Elle laisse sur cette terre ses filles adorées Lise, Denise (Michel Pinsonneault), Sylvie et Lucie (Michel Pelletier), ses petits-enfants bien-aimés, Joannie (Sébastien), Julie, Julien (Andrée-Anne) et Mélissa (Michael), ses arrière-petits-trésors Éliane, Léana, Laurence, Maélie, Louvik et Mathis, ainsi que ses belles-soeurs France et Hortense, cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Patrice-de-Sherrington, le samedi 15 avril 2023, dès 10h et suivront les funérailles à 11h.Nos sincères remerciements au personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Anna-Laberge.