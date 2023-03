VIVIAN, Lino



Monsieur Lino Vivian est décédé paisiblement le 12 mars 2023, rejoignant sa femme bien-aimée Rina Ros.Il manquera beaucoup à ses enfants Gianni (Sonia), Massimo et Maria (Giuseppe), ses petits-enfants Scott (Erica), Sabrina (Scott), Peter (Amélie), Pamela (Joseph), Erica (Dylan) et ses sept arrière-petits-enfants Giulia, Luca, Avery, Myles, Leo, Jackson et Violet. Il rejoindra ses frères Elio, Antonio, sa soeur Luigina, son beau-frère Herman et sa belle-soeur Graziella. Il manquera à de nombreux parents au Canada et en Italie.La famille recevra les condoléances le samedi 1er avril 2023 de 13h à 16h au complexe:Une réunion de prière aura lieu à 16h dans la chapelle du complexe.La famille tient à remercier les médecins, les infirmières et les PAB de l'Hôpital Anna-Laberge pour leur merveilleux soutien et leurs soins.