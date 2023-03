CHOUINARD, Gilles



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de M. Gilles Chouinard. Il est décédé le 9 mars 2023, à Laval, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil ses frères Réal, Yvon (Micheline) et Jean-Pierre (Ginette), ses soeurs Nicole et Francine, ses nièces et neveux, ainsi que plusieurs proches parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Urgel Bourgie / Athos de Saint-Laurent, 3955 Chemin de la Côte de Liesse,dimanche le 2 avril 2023 de 13h à 16h, suivi d'une cérémonie dans la chapelle à 16h. Ses cendres seront inhumées aux Jardins Urgel Bourgie à Montréal, au printemps.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Société Alzheimer de Montréal.