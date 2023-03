CARON, Suzanne



À Montréal, le 21 mars 2023, est décédée Suzanne Caron, fille de feu Charles E. Caron et de feu Anita St-Hilaire et conjointe de feu Elzéar Chiasson.Elle laisse dans le deuil ses fils Guy Chiasson et Charles Gray ainsi que ses soeurs Cécile et Madeleine, ses frères Lucien et Michel ainsi que leur conjoint et leurs enfants respectifs.La famille sera présente pour recevoir les condoléances le lundi 3 avril de 13h à 16h au salon5301 BOUL. DÉCARIE, MONTRÉAL(Métro Snowdon)La famille tient à remercier le CHSLD Angus pour les excellents soins reçus.