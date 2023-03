5 recettes à l’érable pour une saison des sucres mémorable

Cette année encore, grands et petits comptent les dodos avant le début de la saison des sucres. Tout le monde a hâte d’aller se régaler à la cabane !

La brigade des pictorecettes vous a concocté cinq recettes gourmandes pour mettre en valeur ce produit qui compte parmi les plus prisés au monde. Quoi de mieux que d’allier le sucré et le salé en combinant bacon et sirop d’érable ? Vous aurez du mal à ne pas dévorer vos créations avant de les servir aux convives.

Ensuite, une recette santé de saumon mariné à l’érable et au yuzu avec endives et pommes, ou pour les amoureux des traditions, de délicieuses fèves au lard au sirop d’érable. Complétez le repas avec des grands-pères dans le sirop et un parfait à l’érable au crumble de sarrasin.

Ces cinq recettes donneront à votre cuisine des airs de cabane à sucre, c’est certain !

▸ Toutes les recettes présentées ici ont été composées par Hugo Saint-Jacques.

Bacon laqué à l’érable et aux épices à steak de Montréal

Photo fournie par Dock 619

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 15 à 20 min

Temps de réfrigération/congélation/marinade : NA

INGRÉDIENTS

20 - Tranches de bacon (tranché épais)

1 tasse (250 ml) - Sirop d’érable

1 c. à soupe (15 ml) - Épices à steak de Montréal

TECHNIQUE

Préchauffer le four à 400 oF (195 oC) et tapisser une plaque de cuisson de papier parchemin.

Dans une casserole, chauffer le sirop d’érable et laisser réduire de moitié pour obtenir 1⁄2 tasse (125 ml).

Tapisser les tranches de bacon sur la plaque (sans qu’elles se touchent) et les badigeonner du sirop réduit. Enfourner pour 10 minutes.

Retirer du four et badigeonner avec le reste du sirop réduit, puis assaisonner avec les épices à steak. Enfourner à nouveau de 5 à 7 minutes.

Retirer les tranches et laisser tiédir légèrement avant de servir.

BON À SAVOIR !

Cette recette est idéale pour un brunch de cabane à sucre !

Les meilleures fèves au lard au sirop d’érable

Photo fournie par Dock 619

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 8 portions

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 5 à 6 h

Temps de réfrigération/congélation/marinade : 8 h

INGRÉDIENTS

Fèves au lard

1 litre (4 tasses) - Haricots blancs secs

Eau

1 - Gros oignon

2 - Gousses d’ail

2 - Feuilles de laurier

8 - Brindilles de thym frais

250 g - Lard salé découenné

1⁄4 tasse (60 ml) - Mélasse de grenade

1⁄2 tasse (125 ml) - Sirop d’érable foncé

1 c. à soupe (15 ml) - Moutarde sèche

1 c. à thé (5 ml) - Sel

3⁄4 tasse (180 ml) - Ketchup

4 tasses (1000 ml) - Eau

2 tasses (500 ml) - Bière blonde

TECHNIQUE

Dans un grand bol, faire tremper les haricots dans l’eau, toute une nuit au frigo (s’assurer qu’il y a au moins 5 cm d’eau au-dessus des haricots). Bien les égoutter.

Hacher l’oignon et écraser les gousses d’ail. Tailler ensuite le lard en petits dés (lardons).

Dans un grand chaudron, chauffer à feu moyen les lardons avec l’oignon, l’ail, le laurier et le thym frais.

Ajouter ensuite les haricots égouttés et le reste des ingrédients. Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 5 à 6 heures. Mélanger régulièrement pour que ça ne colle pas au fond.

Goûter pour rectifier l’assaisonnement. Servir en accompagnement de votre brunch cabane à sucre préféré.

Saumon laqué à l’érable, soja et yuzu, endives, pommes et noix de Grenoble

Photo fournie par Dock 619

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 à 20 min

Temps de cuisson : 3 à 5 min

Temps de réfrigération/congélation/marinade : 2 h

INGRÉDIENTS

Marinade

1⁄2 tasse (125 ml) - Sirop d’érable foncé

1⁄4 tasse (60 ml) - Yuzu

1⁄4 tasse (60 ml) - Sauce soja

2 c. à soupe (30 ml) - Huile de sésame

1 - Gousse d’ail

1 c. à soupe (15 ml) - Gingembre haché

4 x 150 g (600 g) - Filet de saumon de l’Atlantique

2 c. à soupe (30 ml) - Huile de canola

Endives et garnitures

6 - Endives rouges et jaunes

1⁄2 tasse (125 ml) - Noix de Grenoble

1 - Pomme Granny Smith

16 - Mini-oignons marinés

2 c. à soupe (30 ml) - Coriandre ciselée

Fleurs comestibles

TECHNIQUE

Pour la marinade, mélanger le sirop, le yuzu, l’huile de sésame, la sauce soja, l’ail et le gingembre. Réserver 3 c. à soupe (45 ml) de cette marinade pour utiliser comme vinaigrette avec les endives.

Mariner ensuite les portions de saumon dans le restant de la marinade pendant 2 heures. Les retirer et bien les éponger.

Dans un poêlon, chauffer l’huile de canola à feu moyen-fort et saisir les portions de 3 à 4 minutes d’un côté seulement (cuisson à l’unilatérale). Réserver pour le service.

Ciseler ensuite les endives et les oignons marinés puis couper la pomme en juliennes. Mélanger le tout et y ajouter la coriandre. Assaisonner de marinade préalablement réservée puis de sel et de poivre.

Pour le service, placer une portion de salade au milieu d’une assiette et y ajouter le saumon en plein centre. Garnir avec les noix de Grenoble et quelques fleurs comestibles.

Grands-pères classiques dans le sirop d’érable

Photo fournie par Dock 619

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 à 5 portions

Temps de préparation : 15 min

Temps de cuisson : 3 à 5 min

Temps de réfrigération/congélation/marinade : 2 h

INGRÉDIENTS

Garniture

2 tasses (500 ml) - Sirop d’érable foncé

3⁄4 tasse (180 ml) - Eau d’érable

Grands-pères

2 tasses (500 ml) - Farine tout usage non blanchie

1 c. à soupe (15 ml) - Poudre à pâte

2 pincées - Fleur de sel

1 c. à soupe (15 ml) - Beurre non salé

1 tasse (250 ml) - Lait 3,25 %

TECHNIQUE

Dans un grand bol, mélanger la farine avec la poudre à pâte et la fleur de sel. Ajouter le beurre et sabler dans l’appareil, puis poursuivre avec le lait pour obtenir une pâte homogène.

Ensuite, dans une casserole, faire bouillir l’eau et le sirop d’érable.

À l’aide d’une cuillère à crème glacée, former des boules de pâte et les cuire dans le sirop (qui mijote) pour 10 à 15 minutes. Répéter l’opération avec le reste de la pâte.

Servir les grands-pères chauds avec un peu de sirop de cuisson !

Parfait à l’érable et crumble de sarrasin

Photo fournie par Dock 619

Niveau de difficulté : Apprenti (facile)

Rendement total : 4 à 5 portions

Temps de préparation : 10 min

Temps de cuisson : 15 à 20 min

Temps de réfrigération/congélation/marinade : 4 à 6 h

INGRÉDIENTS

Parfait à l’érable

1 tasse (250 ml) - Sirop d’érable foncé

1⁄2 tasse (125 ml) - Crème 35 %

4 - Jaunes d’œuf

3 - Feuilles de gélatine

Crumble de sarrasin

1⁄2 tasse (125 ml) - Flocons de sarrasin

1/3 tasse (85 ml) - Beurre

1⁄2 tasse (125 ml) - Farine tout usage

1⁄2 tasse (125 ml) - Cassonade

2 c. à soupe (30 ml) - Kasha

Crème chantilly

3⁄4 tasse (180 ml) - Crème 35 %

1 c. à soupe (15 ml) - Sucre glace

TECHNIQUE