FOURNIER, Claude



Claude Fournier, cinéaste et écrivain, est décédé le jeudi 16 mars après une très brève maladie cardiaque au CHUM. Il est né à Waterloo, Québec, le 23 juillet 1931.Il laisse dans le deuil, sa conjointe et grande complice, Marie-José Raymond, son fils Martin et sa fille Emmanuelle (André Paquette). Il laisse aussi dans le deuil son frère jumeau, Guy (Maryse Beauregard) et ses deux autres frères, Jean-Pierre (Selma Bryant) et Daniel (Janine Mercier). Ses deux soeurs, Huguette et Camille l'ont précédé dans la mort il y a quelques années, de même que Jérôme Décarie, le fils de Marie-José et ses deux enfants, Arnaud et Éloi, morts tragiquement dans un incendie à Petite-Rivière St-François en 2007. Enfin, il laisse dans le deuil ses petites-filles Clémence et Pauline Fournier et leur maman Martine Scoupe. Également, la petite-fille de Marie-José, Luce Décarie, ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s.Claude Fournier a réalisé des dizaines de films et de séries de télévision, dont Bonheur d'occasion, Deux femmes en or, Alien Thunder, Les tisserands du pouvoir adapté du roman du même nom qu'il avait écrit. Il a travaillé comme cinéaste au Québec et dans plusieurs pays, notamment en France, en Australie et aux États-Unis pour Drew & Associates. Il a publié plusieurs livres dont une biographie de René Lévesque, Portrait d'un homme seul, et une autobiographie, À force de vivre. Avec Marie-José Raymond, il a dirigé durant 10 ans Éléphant, mémoire du cinéma, une vaste entreprise de numérisation de plus de 200 longs métrages québécois.Tous ceux et celles qui ont aimé Claude sont invités à cette rencontre. Un hommage lui sera rendu entre 19h et 20h, où des extraits de ses réalisations seront visionnés.La crémation a eu lieu au crématorium du complexe funéraire Girardot de Granby. Vous pouvez transmettre vos témoignages de sympathie à la famille via l'avis de décès de M. Claude Fournier, qui se retrouve sur le site du complexe :