BISSONNETTE RAJOTTE

Simone



À Laval, le 19 mars, à l'âge de 99 ans, est décédée, Simone Bissonnette, veuve de Léopold Rajotte.Elle laisse dans le deuil ses filles, Lise, Michelle, Francine, son fils Jean-Guy et ses 4 petits-enfants, Chanelle, Noémie, Pascal et Tanya.Famille et amis sont invités à se joindre à nous pour une courte cérémonie et retrouvailles à 15 heures, dimanche, le 2 avril, au salon :