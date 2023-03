HAMEL, Père Bruno, C.F.S.



À la Résidence-De-la Salle, Laval, est décédé le 15 mars 2023, à l'âge de 94 ans et 11 mois, le Père Bruno Hamel, religieux de la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale.Il est né à Trois-Rivières, QC, le 28 avril 1928, fils (en premier mariage) de feu Émile Hamel, commerçant, et de feu Julia Bédard. Il était le cinquième de cette famille dont feu Dolorès (feu Paul Héroux), feu Paul-Émile (feu Madeleine Lessard), feu Rénelle (feu Jacques Pépin), feu Dollard (feu Janine Noël)), feu Gaston (feu Janine Roberge) et feu Louisette (feu Jules Chainé).Après ses études primaires et secondaires à l'Académie de La Salle à Trois-Rivières, ses études collégiales au Séminaire St-Joseph à Trois-Rivières où il obtint le Baccalauréat-es-arts, il a étudié une année au Grand Séminaire de Trois-Rivières.Il est entré dans la Congrégation de la Fraternité Sacerdotale à Pointe-du-Lac (Trois-Rivières), le 2 août 1952. Après une année de noviciat, il fit la profession religieuse au même endroit le 24 août 1953. Il a continué ses études théologiques au scolasticat de la Congrégation au Lac Supérieur (Mont-Tremblant). Il a été ordonné prêtre à Trois-Rivières, le 24 juin 1956, par son Exc. Mgr Georges-Léon Pelletier, évêque de Trois-Rivières.Il a par la suite poursuivi les études théologiques à l'Angelicum (Rome) où il obtint la Licence et le Doctorat en Théologie.Au terme de ses études, il a enseigné la théologie au scolasticat de la Congrégation d'abord au Lac Supérieur en même temps qu'il a été supérieur de la maison, puis à Rome tout en étant directeur des scolastiques. Il a par la suite occupé les fonctions de Conseiller et Secrétaire général à Rome, de Supérieur délégué du Supérieur général à Rome, Montréal et Ville de Léry et Supérieur général de la Congrégation à deux reprises à Ville de Léry et à Montréal avec un intervalle durant lequel il a été supérieur à Bogota, Colombie.En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil, ses demi-frères et demi-soeurs : Denis (Louise Gaboury), Gilles (Lise Lacoursière), Thérèse (Gilles Gouin), Nicole (feu Roger Noël), Pauline (Serge Francoeur), feu Yolande (Jacques Blanchette) et plusieurs neveux et nièces.Le Père Bruno Hamel sera exposé à l'église La-Visitation-de-la-Sainte-Vierge, Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac), le vendredi 31mars, de 12h30 à 14h30. Les funérailles suivront au même endroit. L'inhumation aura lieu au cimetière de la communauté, au 12270 rue Notre-Dame-Ouest, Trois-Rivières (secteur Pointe-du-Lac).La direction des funérailles est confiée à laTROIS-RIVIÈRES (POINTE-DU-LAC)