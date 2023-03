MONETTE, Marie-Claire



Entourée de sa famille, le 14 mars 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Marie-Claire Monette, épouse de monsieur Aimé Claude.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Lynda, Josée et Éric (Karine), ses petits-enfants Marc-André, Héloïse, Sarah Aimée (Alexis), Samuel et Alexis, sa soeur Thérèse, son frère Georges (Cécile), sa belle-soeur Micheline, plusieurs neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Les funérailles auront lieu le samedi 1er avril 2023 à 11h en l'église Très-Sainte-Trinité (145 av. St-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2K9). La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 10h.