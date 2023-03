[À VOIR] deux combats dès les premières secondes

Le ton a été donné très rapidement au match entre les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay, samedi après-midi au TD Garden, puisque deux combats ont eu lieu quelques secondes seulement après la mise en jeu initiale.

Ayant un message à faire passer, les deux équipes avaient envoyé des unités d’agitateurs sur la patinoire pour amorcer la rencontre. Avant même de déposer la rondelle, les officiels ont dû rappeler à l’ordre Patrick Maroon et Garnet Hathaway, qui s’échangeaient déjà les politesses.

Neuf secondes plus tard, deux combats ont éclaté simultanément. Les deux hommes mentionnés plus haut ont jeté les gants et ont été rejoints par Jakub Lauko et Ross Colton.

Après une seule période, 28 minutes de pénalité avaient été distribuées. Patrice Bergeron et Victor Hedman ont marqué de chaque côté pour faire 1 à 1 avant l’entracte.

Rappelons qu’avec une victoire, les Bruins seront assurés de terminer au sommet de la section Atlantique.