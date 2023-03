LACHAPELLE, Guy



Le mardi 7 février 2023 est décédé, à l'âge de 94 ans, Guy Lachapelle, époux de Mme Pierrette Cholette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ronald (Ginette), Sylvain (Carole) et feu Sylvie; ses petits-enfants Marc-André, Fanny, Carolyne, Cathy, Jonathan et Alexandre; ses onze arrière-petits-enfants, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le dimanche 2 avril 2023 de 13h à 16h, suivi des funérailles au même endroit.