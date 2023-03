LUCIER, Donald



À St-Jean-sur-Richelieu, le 15 mars 2023, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Donald Lucier, époux de Madame Gervaise Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Ghyslain (Nancy Poitras) et Guylaine (Jean-Jacques Marais), ses petits-enfants Kim (Mike), Sandra (Marc-André) et Éric (Geneviève), ses arrière-petits-enfants Tristan, William, Thomas, Annabelle et Alice, ses soeurs feu Lauréanne (feu Roger Proulx) et Marie-Jeanne (Pierre Boudreau), ses frères Maurice, Gaétan (Daniel Hébert) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraireSAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle vendredi 31 mars 2023, de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 1er avril à compter de 9h. Une cérémonie aura lieu le samedi à 11h, en la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Institut de cardiologie de Montréal.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur