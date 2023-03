LEFEBVRE, René



À Montréal, le 22 mars 2023, est décédé à l'âge de 87 ans, Monsieur René Lefebvre, tendre époux de Madame Monique Maher.Il laisse aussi dans le deuil ses enfants Sylvie (Denis), Alain (Thuy), Nathalie (Sylvain) et Eric (Karyne), ses chers petits-enfants : Ludovic, Élodie, Alexis, Katherine, David, Dariane, Jannick, Thomas et Zénon ainsi que de nombreux membres et amis de la famille et plusieurs anciens collègues de l'enseignement de Montréal.La famille accueillera parents et amis au salon Urgel Bourgie Athos 6700, rue Beaubien Est à Montréalle vendredi 31 mars de 13h30 à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 1er avril de 9h à 11h.Une célébration-hommage sur place suivra le même jour à 11h.Les funérailles auront lieu le lundi 3 avril à 11h à l'église Saint-Fabien située au 6455, avenue de Renty à Montréal.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.