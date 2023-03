MARTIN, Michel C.



C'est avec le coeur lourd et un profond chagrin que nous annonçons le décès de M. Michel C. Martin, après une bataille de trois ans contre le cancer. Il était âgé de 82 ans et le fils de Jules Martin et d'Eugénie Bernier.Michel manquera à son épouse adorée Norma; ses enfants : Catherine (Steve), Noël (Marisa), sa belle-fille Kim (Penny); son frère Guy de la France, sa soeur Thérèse de la France, ainsi que ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, parents et amis. Il fut précédé dans la mort par ses parents et sa soeur Madeleine.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 mars 2023 de 14h à 16h et de 19h à 22h au22025 TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC H9X 0B2514 457-4440Une célébration de sa vie se tiendra au même endroit, à la même date, à 20h.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.