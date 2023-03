Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Coupez!

Photo tirée d’Allociné

Imaginez le tournage d’un film de zombies où le plateau est pris d’assaut par de vrais zombies... Voilà la prémisse de cette délirante comédie d’horreur réalisée par le cinéaste français Michel Hazanavicius (The Artist). Romain Duris y incarne le réalisateur d’un film de série Z qui demeure déterminé à terminer son tournage même si plusieurs de ses acteurs et techniciens se transforment en morts-vivants. Tournée en plan-séquence, la première demi-heure de Coupez! peut déstabiliser, mais on vous conseille fortement de ne pas abandonner parce que le chapitre final en vaut vraiment le coup !

► Où : sur la plateforme Crave et en vidéo sur demande

— Maxime Demers

Le rêve de jouer avec l’OSM

Photo fournie par Antoine Saito

Lors de ce concert enregistré en octobre 2022, l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM), sous la direction du chef Payare, interprète des œuvres de Liszt et de Ravel ainsi que la grande Symphonie no 10 de Chostakovitch. En vedette dans le Concerto pour piano de Ravel, Vikingur Olafsson réalise un rêve de jeunesse, soit celui de jouer avec l’ensemble montréalais. Le pianiste islandais a vu plusieurs fois l’OSM au Carnegie Hall durant ses études à l’école de musique Juilliard à New York. Le musicien de 39 ans offre même un rappel avec le deuxième mouvement de la Sonate pour orgue no 4 de Bach. Ce concert est en webdiffusion jusqu’au 18 avril.

► Où : osm.ca

— Yves Leclerc

Sprint!, de Thierry Larose

Photo fournie par Bravo Musique

De tous les bords et tous les côtés, on a pour lui la critique dithyrambique et on lui prédit un avenir doré. C’est si bon que ça, Thierry Larose? Ouain, quand même. Son deuxième album, Sprint!, confirme la première bonne impression de Cantalou, paru en 2021. Le propos est riche et astucieux, les mélodies font pop et font dans la variété sans sombrer dans la facilité. Il faut se rendre à l’évidence, Larose continuera de fleurir longtemps. Excusez là!

► Où : sur toutes les plateformes

— Cédric Bélanger

Partir sans regarder derrière

Qui n’a jamais rêvé partir sur un coup de tête, sans laisser d’adresse? Fuir une situation trop ardue et prendre, tout simplement et pour diverses raisons, la poudre d’escampette? C’est ce que font les personnages de cette douzaine de nouvelles qui forment un délicieux recueil dont le point commun est la fuite. On aime l’écriture toute simple, mais toute belle de Marie-Sarah Bouchard, et on se surprend tour à tour à envier, être choqué, rêver, sourciller et espérer avoir eu le courage derrière certains de ces abrupts départs.

► Titre : Pas besoin de dire adieu, Marie-Sarah Bouchard, chez Nouvelles Boréal

— Sarah-Émilie Nault