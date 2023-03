Bars à vin, buvettes, ou lieux de petits plaisirs!

Depuis quelques années, l’effervescence des bars à vin, ou buvettes, bat son plein. Nous pouvons certainement lier cette ébullition à une curiosité accrue des Québécois non seulement à boire local, mais à boire nature – lire ici sans intrants – des produits de petits vignobles à échelle humaine.

Le bar à vin est donc l’endroit idéal où se rassembler entre amis pour découvrir de jolis pinards plutôt rares sur le marché et où, parfois, la nourriture devient secondaire.

Vous souhaitez découvrir des buvettes ? Voici quelques recommandations !

Vinvinvin

Photo fournie par Vinvinvin

Voici une très chouette buvette de quartier qui intéressera particulièrement les novices en la matière, notamment grâce à une carte des vins aux appellations très ludiques. D’entrée de jeu, elle est scindée en deux catégories : « tranquille » (sans bulles) et « pas tranquille » (avec bulles), puis on nous dirige vers des mots clés révélateurs, qui sauront faciliter notre choix ; « minéral », « soif », « vedettes », « punk » et « joufflu ». Une ample sélection de bières et spiritueux du Québec est également offerte, que l’on fait descendre avec des petits plats qui ne manquent pas d’origina-lité. Une adresse à découvrir !

► vinvinvin.ca

► 1290, rue Beaubien Est, Montréal

Café Denise

Photo fournie par Audrey Eve Beauchamp

Il faut s’aventurer quelque peu dans le quartier Parc--Extension pour tomber sur ce bijou de buvette, où l’on mange aussi très bien. Dès l’entrée, on est charmé par l’endroit chaleureux, d’un éclectisme contrôlé. Puis on est pris en charge par la charismatique Morgane Muszynski, qui jouera habilement au casse-tête pour nous asseoir. On boit du très bon nature qui nous fait voyager, tout en se régalant de petits plats japonisant par le chef Marc Villanueva. Il faut prendre le temaki de bœuf !

► cafedenise.ca

► 386, avenue Beaumont, Montréal

Pullman

Photo fournie par Pullman

Impossible de parler bar à vin sans mentionner le Pullman. On doit une immense chandelle à cette institution en devenir, pour avoir défriché le terrain de ce style de restaurants au Québec. Même après 19 ans d’existence, c’est toujours un plaisir de s’y installer en début ou en fin de soirée et profiter d’une sensationnelle carte des vins, du personnel ultra compétent et d’une atmosphère vibrante. Le tout accompagné d’huîtres, ainsi que de quelques plats au menu depuis presque toujours : les haricots verts vapeur avec huile de truffe et amandes, les mini burgers au bison, ou les gougères cheddar et bacon.

► pullman-mtl.com

► 3424, avenue du Parc, Montréal

Le Renard et la Chouette

Photo fournie par Alexandre Zacharie

Ce sont les bons vivants Thania Goyette et Louis Bouchard Trudeau – à qui nous devons le Pied bleu (et l’un des meilleurs boudins au Québec !) – qui sont derrière la buvette Le Renard et la Chouette. Ce lieu, à l’image de leur personnalité accueillante et joviale, est propice au lâcher-prise et au partage. On y boit bien, à toute heure du jour, puis on y sert une cuisine gourmande assumée où la table peut aussi bien se remplir de tartes flambées, de plats de légumes, de canailles que de fromages maison. La carte des vins regorge de produits en importation privée, le tout à prix doux. Osez découvrir, et faites confiance à l’équipe !

► lerenardetlachouette.com

► 638, rue Saint-Vallier Ouest, Québec

Kaviar

Photo Le Cuisinomane

Il ne faut pas se laisser intimider par l’homophone Kaviar, faisant davantage référence au préfixe « cave » et au suffixe « art » qu’aux luxueux œufs d’esturgeon. Bien niché à deux pas du Quartier des spectacles, ce comptoir propose une impressionnante sélection de vins au verre, ainsi qu’un menu salé parfaitement adapté pour un apéro d’avant spectacle, ou même d’avant souper. On apprécie le travail de l’équipe (et d’un hôte rayonnant) de se donner les moyens de rendre accessible une aussi grande sélection de vins, pour tous les goûts et les budgets.

Avis aux amateurs (ou curieux) de caviar... Vous serez aussi au bon endroit pour casser la glace avec un « caviar bump » !

► kaviarmtl.com

► 30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Buvette Scott

Photo fournie par Buvette Scott

Avec ses 30 places assises tout au plus, son service décontracté, mais très professionnel, une solide offre salée et une vaste sélection de vins, bières et cidres, la Buvette Scott est un repère pour les bons vivants. Si on aime le côté chaleureux et vibrant que dégage ce lieu, on aime encore plus ce qu’il y a dans l’assiette et les verres. Le plan parfait ? Descendre des bulles naturelles du Québec avec un jambon de canard et une douzaine d’huîtres, en poursuivant avec des légumes de saison savamment apprêtés d’une juste gourmandise, qui sauront magnifiquement accompagner un blanc de l’Europe de l’Est. Un endroit où l’apéro peut vite s’étendre en plan d’une soirée.

► buvettescott.com

► 821, rue Scott, Québec

Buvette Gentille

Photo fournie par Buvette Gentille

Si vous prévoyez passer quelques jours à Charlevoix dans les prochains mois – et que vous êtes du genre à planifier votre escapade en fonction de votre estomac –, un arrêt à la Buvette Gentille ne sera pas regrettable du tout. Le menu regorge de magnifiques produits de la région, ces derniers travaillés de manière concise, parfois avec un brin d’audace. On adore la carte des vins raisonnée parsemée de petites découvertes, dont plusieurs sont offerts au verre. Attention, il faut absolument réserver... Et s’y prendre d’avance.

► fauxbergers.com

► 73, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul

Bernache Café et Buvette

Photo fournie par Maya MacCorquodale

En ouvrant le café et buvette Bernache en 2022, l’idée de base était de créer un endroit rassembleur pas trop loin du centre-ville de Sherbrooke, où le vin était essentiellement le produit phare. Puis, c’est en mettant la main sur une perle en cuisine – Céline Thiélin de son nom – que l’offre salée est devenue elle aussi tout aussi inspirante. À boire, l’approche du sommelier est de travailler uniquement avec des artisans qui respectent à la fois la nature (aucun produit chimique dans les vignes), que le processus (sans intrant lors de la vinification). Cette philosophie n’est pas nouvelle pour le copropriétaire Samuel Lessard-Beaupré, qui applique les mêmes valeurs au café et microtorréfacteur Géogène, lui qui en est aussi le cofondateur. On est donc assuré de (très) bien boire, de la tasse à la coupe !

► facebook.com/bernachecafebuvette

► 1120, rue Prospect, Sherbrooke

Tommy Dion est chroniqueur/critique gastronomique et fondateur de la plateforme web et guide gourmand www.lecuisinomane.com