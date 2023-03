PAYETTE, Clairette



Dans la sérénité, entourée d'amour ce mardi 7 mars, Clairette Payette a pris son envol tout en continuant à nous aimer. Elle a rejoint son mari Michel Rozenfeld. Elle laisse un riche héritage d'Amour et de Sagesse!Lui survivent ses enfants Sylvie (Rémi Blanchard), Pierre (feu Maria Liendo) et Vincent (Michelle Truchon), ses petites-filles Kim (Philippe Bélanger), Léa et Camila, sa soeur Ginette, son beau-frère et ami Dominique Bureau; son frère Jean-Paul (sa belle-soeur et amie feu Sylvie Pantel-Payette); ses nièces, neveux, les membres de la famille Truchon ainsi qu'autres parents et amis.Remerciements au personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Cité de la Santé pour les excellents soins reçus.Un don à la Fondation de l'Hôpital Cité de la Santé serait apprécié.La famille vous recevra le samedi 1er avril, de 13h00 à 17h00, au salon:complexeaeterna.com